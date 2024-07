Joselu bezlitosny dla Toniego Kroosa. Jasny cel Hiszpana

Hiszpania zagra z Niemcami w ćwierćfinale Euro 2024. Joselu ma nadzieję, że będzie to ostatni mecz w karierze dla Toniego Kroosa.

BSR Agency / Alam Na zdjęciu: Joselu

Joselu chce wysłać Toniego Kroosa na emeryturę

Niemcy pokonali Danię 2:0, a Hiszpania ograła 4:1 Gruzję. W ten sposób obie drużyny zagrają ze sobą w ćwierćfinale Euro 2024. Dla niektórych jest to przedwczesny finał czempionatu. Pierwszy gwizdek tego pojedynku w piątek (5 lipca) o godzinie 18:00.

Na jednej z przedmeczowych konferencji prasowych głos zabrał Joselu. Hiszpański napastnik ma nadzieję, że będzie to ostatnie spotkanie w karierze dla Toniego Kroosa. Jak dobrze wiemy, obaj grali w Realu Madryt, a Niemiec kończy z futbolem po zakończeniu Euro 2024.

– Uwielbiam Toniego, ale myślę, że piątek będzie jego ostatnim meczem. […] Wiemy, jaką ma jakość. Jest kluczowym graczem dla Niemiec, ale nie możemy skupiać się tylko na nim. To bardzo niebezpieczna drużyna, przede wszystkim w ataku. […] Wiemy, że za każdym razem, gdy mają piłkę, przechodzi ona przez Toniego. Będziemy musieli mieć na niego szczególne oko, aby Niemcy nie mogli grać w swoją grę – powiedział Hiszpan.

– Był dobrym przyjacielem, w Madrycie dużo rozmawialiśmy i udzielił mi wielu rad. Jest fundamentalny dla Niemiec, tak jak był dla Madrytu, ale mamy nadzieję, że to będzie jego ostatni mecz – kontynuował Joselu.

Co ciekawe, dziennikarze zacytowali słowa Joselu na konferencji, na której pojawił się Toni Kroos. Niemiec odebrał słowa Hiszpana z wielkim spokojem.

– Mówi tak, bo chce wygrać […] To będzie ekscytująca gra. Na pewno nie będzie nudna. To zabawne, co powiedział Joselu – przyznał Toni Kroos.

Czytaj dalej: FC Barcelona sprzeda dwie gwiazdy. Wszystko po to, aby pozyskać Williamsa