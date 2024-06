Jak Lewandowski strzela Polska nie wygrywa. Statystyki przed Francja – Polska na Euro

Przed nami ostatnie spotkanie reprezentacji Polski na Euro 2024. Biało-czerwoni zagrają z Francją. Mało kto spodziewa się sukcesu. A co na temat tego meczu mówią statystyki OPTA?

Pressfocus Na zdjęciu: Mbappe - Lewandowski

Mecze bezpośrednie h2h

Będzie to trzecie spotkanie reprezentacji Polski z Francją na dużym turnieju. Pierwsze miało miejsce w 1982 roku na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. Było to spotkanie o trzecie miejsce w turnieju. Biało-czerwoni po golach Szarmacha, Majewskiego i Kupcewicza wygrali 3:2, zdobywając brązy medal.

Ostatnie bezpośrednie spotkanie z Francuzami to również Mundial. 2 lata temu w Katarze, Polacy przegrali 1:3 odpadając w 1/8 finału tego turnieju.

Francuzi mają dobrą passę w meczach z naszą reprezentacją. Nie przegrali od 8 spotkań (4 remisy i 4 wygrane).

Zobacz także: Zapowiedź spotkania Francja – Polska

Statystyki h2h: Mbappe – Lewandowski

Zawodnicy

Poniżej przedstawiam kilka ciekawostek statystycznych dotyczących piłkarzy, których powinniśy obejrzeć w dzisiejszym meczu.

Antoine Griezmann – jeśli zagra w tym meczu, wyprzedzi Liliana Thurama (32) jako zawodnik z pola z największą liczbą występów w dużych turniejach (Mistrzostwa Świata/Mistrzostwa Europy) dla Francji (obecnie 32). Piotr Zieliński – miał bezpośredni udział w większej liczbie strzałów niż jakikolwiek inny polski zawodnik na Euro 2024 (11 – siedem strzałów, cztery stworzone okazje), a także najwięcej podań (68) w dwóch pierwszych spotkaniach. N’Golo Kanté – rozegrał więcej meczów w dużych turniejach bez porażki niż jakikolwiek inny europejski zawodnik. Jest niepokonany w 17 meczach, w których grał na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata (12 zwycięstw, 5 remisów).

Reprezentacja Francji – statystyki OPTA

Francja na EURO 2024: Francja bierze udział w swoich 11. Mistrzostwach Europy UEFA, w tym dziewiątych z rzędu, co jest drugim najdłuższym obecnie trwającym ciągiem po Niemczech (14).

Zwycięstwa: Tylko Niemcy i Hiszpania (po 3) mają więcej tytułów mistrzowskich na Mistrzostwach Europy niż Francja (2, w 1984 i 2000 roku). Osiągnięcia w ostatnich turniejach: Francja dotarła do finału w trzech z ostatnich czterech dużych turniejów: była finalistą Euro 2016, zwycięzcą Mistrzostw Świata 2018 oraz finalistą Mistrzostw Świata 2022. Wyjątkiem było Euro 2020, kiedy to Francuzi zostali wyeliminowani przez Szwajcarię w 1/8 finału. Kwalifikacje do Euro 2024: Strzelcy – Francja miała największą różnorodność strzelców spośród wszystkich drużyn podczas kwalifikacji do Euro 2024 (z wyłączeniem baraży), z 14 różnymi zawodnikami, którzy zdobyli przynajmniej jedną bramkę (wyłączając gole samobójcze). Jest to wynik dwa razy lepszy niż kolejna drużyna w zestawieniu.

– Francja miała największą różnorodność strzelców spośród wszystkich drużyn podczas kwalifikacji do Euro 2024 (z wyłączeniem baraży), z 14 różnymi zawodnikami, którzy zdobyli przynajmniej jedną bramkę (wyłączając gole samobójcze). Jest to wynik dwa razy lepszy niż kolejna drużyna w zestawieniu. Liczba bramek – prawie połowa z 29 goli Francji w kwalifikacjach padła w jednym meczu – ich zwycięstwo 14-0 przeciwko Gibraltarowi 18 listopada 2023 roku było największym w meczu kwalifikacyjnym do Euro. Zawodnicy Kylian Mbappé – wszystkie z 12 goli dla Francji na dużych turniejach jakie zdobył Mbappe padło na Mistrzostwach Świata. Nowy nabytek Realu Madryt nie zdołał zdobyć gola na Euro mimo 14 strzałów na bramkę. Nie trafił także w serii rzutów karnych przeciwko Szwajcarii w 1/8 finału.

– wszystkie z 12 goli dla Francji na dużych turniejach jakie zdobył Mbappe padło na Mistrzostwach Świata. Nowy nabytek Realu Madryt nie zdołał zdobyć gola na Euro mimo 14 strzałów na bramkę. Nie trafił także w serii rzutów karnych przeciwko Szwajcarii w 1/8 finału. Antoine Griezmann – od EURO 2016, Griezmann miał bezpośredni udział w większej liczbie goli (18) niż jakikolwiek inny europejski zawodnik na dużych turniejach (Mistrzostwa Świata + Euro): 11 goli i 7 asyst w 25 meczach. Didier Deschamps: Jeśli Didier Deschamps zdobędzie trofeum na Euro 2024, stanie się pierwszą osobą, która wygrała Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy zarówno jako zawodnik, jak i trener. Jest także jednym z dwóch menedżerów na Euro 2024, którzy wygrali turniej jako zawodnik, obok Ronalda Koemana w 1988 roku.

Statystyki H2H: Francja – Polska

Reprezentacja Polski – satystyki OPTA

Dla reprezentacji Polski jest to piąty turniej Mistrzostw Europy z rzędu (2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Przed 2008 rokiem nie braliśmy udziału w żadnej edycji Euro. Tym samym Polska jest jedną z tylko ośmiu drużyn, które zakwalifikowały się do każdego z ostatnich pięciu turniejów – obok Chorwacji, Czech, Francji, Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii.

W 14 meczach na Euro reprezentacji Polski padło tylko 26 bramek (11 zdobytych, 15 straconych), co daje średnią 1.86 bramki na mecz. Spośród drużyn, które rozegrały 10+ meczów w finałach, tylko Włochy mają niższy średni współczynnik bramek na mecz (1.84). Polska odniosła tylko dwa zwycięstwa w 14 meczach (7 remisów, 5 porażek), oba na Euro 2016 przeciwko Irlandii Północnej i Ukrainie. Współczynnik wygranych wynoszący 14% jest drugim najniższym spośród drużyn, które rozegrały 10+ meczów, wyprzedzając tylko Rumunię (6%, 1 wygrana w 16 meczach).

Michał Probierz

Euro to pierwszy duży turniej Michała Probierza jako menedżera. Jest on piątym menedżerem Polski na Mistrzostwach Europy. Co oznacza, że nasza reprezentacja na każdym turnieju miała innego trenera: Leo Beenhakker w 2008 roku, Franciszek Smuda w 2012 roku, Adam Nawałka w 2016 roku i Paulo Sousa w 2020 roku.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski jest zarówno najlepszym strzelcem, jak i zawodnikiem z największą liczbą występów dla Polski na Euro. Ma na swoim koncie 11 występów i 5 bramek. Strzelał bramki w czterech różnych meczach, nigdy nie kończąc po stronie zwycięzców (3 remisy, 1 porażka). Nikt inny w historii Euro nie miał takiego pecha. Kapitan reprezentacji Polski nie zdobył jeszcze gola na Euro 2024.