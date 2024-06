Gwiazdor Holendrów walczy z czasem, by zagrać z Polską na Euro

Frenkie De Jong wciąż leczy uraz i walczy z czasem, by być gotowym na mistrzostwa Europy. Gwiazdor reprezentacji Holandii i FC Barcelony przyznał, że jest gotów podjąć ryzyko, by zagrać na Euro.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Holandii

Występ De Jonga w meczu z Polską pod dużym znakiem zapytania

Frenkie de Jong 21 kwietnia w meczu przeciwko Realowi Madryt doznał poważnej kontuzji. Od tego czasu Holender jest wykluczony z gry i walczy z czasem, aby zdążyć na nadchodzące mistrzostwa Europy. Choć otrzymał powołanie do reprezentacji Holandii, jego występ na turnieju pozostaje niepewny.

W wywiadzie dla “Telegraaf”, Frenkie de Jong wypowiedział się na temat swojego stanu zdrowia, sugerując, że jest gotów zaryzykować, aby zagrać na Euro 2024. – Jestem gotów podjąć ryzyko, aby zagrać na Euro 2024 dla mojego kraju. Ale najważniejsze jest, aby skutkiem tego nie był przewlekły uraz kostki. Na razie nie zanosi się na to, dlatego nie poddałem się operacji – przyznał Holender.

Wypowiedź pomocnika FC Barcelony stawia dość duży znak zapytania przy jego udziale na Euro. Jednak Holender musi nadal zachować ostrożność. Wszystko może zależeć od tego, jak przebiegnie jego rekonwalescencja w nadchodzących dniach. – Obecnie pracuję indywidualnie, potem muszę dołączyć do grupy i stopniowo wracać do gry. Może to nastąpić także w trakcie turnieju. Nie ma sztywnych terminów, ale musi być perspektywa gry w meczach. W przeciwnym razie, nie ma miałoby to sensu – stwierdził De Jong.

Przypomnijmy, że Holendrzy są rywalem reprezentacji Polski w fazie grupowej. Obie drużyny zmierzą się już w swoim pierwszym meczu podczas mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane na niemieckich boiskach. Mecz odbędzie się w niedzielę 16 czerwca, a pierwszy gwizdek arbitra rozbrzmi o godzinie 15:00.

