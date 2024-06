Mbappe zawodnikiem Realu Madryt! Pojawiło się słynne “here we go”

Kylian Mbappe zostanie zawodnikiem Realu Madryt. Fabrizio Romano przekazał, że wszystkie dokumenty w sprawie kontraktu Francuza zostały już podpisane. Wygląda więc na to, że należy już czekać tylko na oficjalny komunikat Królewskich.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe uzgodnił warunki kontraktu z Realem Madryt

Transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt był spodziewany już od wielu miesięcy, gdy Francuz poinformował, że nie zamierza przedłużać kontraktu z Paris Saint-Germain. Media na przestrzeni wielu tygodni informowały o postępach w negocjacjach obu stron, a wszystko zmierzało we właściwym kierunku. W ostatnim czasie pojawiły się nawet dokładne daty, kiedy gwiazdor zostanie zaprezentowany jako nowy zawodnik Królewskich, choć od dawna mówiło się, że ma to nastąpić między finałem Ligi Mistrzów a początkiem Euro 2024.

Tymczasem w niedzielę, Fabrizio Romano poinformował w mediach społecznościowych, że Real Madryt i Kylian Mbappe podpisali wszystkie dokumenty związane z nowym kontraktem obwieszczając swoje słynne “here we go” i potwierdzając nadchodzący transfer.

– Real Madryt ma ogłosić transfer Mbappe w przyszłym tygodniu po tym, jak zwyciężył w Lidze Mistrzów. Francuz podjął decyzję w lutym. Można go już teraz uznać za nowego zawodnika Realu – poinformował znany ekspert transferowy.

Wszystko zatem wskazuje na to, że transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt został już dopięty na ostatni guzik. Francuz z pewnością będzie największym hitem transferowym letniego okienka. Polscy fani już w sierpniu najprawdopodobniej będą mogli go podziwiać na żywo, gdy Real Madryt zagra z Atalantą w meczu o Superpuchar Europy na PGE Narodowym w Warszawie.

Zobacz również: “Real Madryt: mistrzowie finałów czy królowie iluzji?” Ostry komentarz dziennikarza