Dumne zapowiedzi Austriaków. “Jesteśmy lepsi od Polski”

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Seiwald, NGolo Kante

Dlaczego Austria wygra? Bo jest lepszym zespołem

– Sytuacja jest jasna: Austria nie może przegrać z Polską. Jeśli w ostatnim meczu grupowym z Holandią nie zdarzy się niespodzianka, do awansu do 1/8 finału potrzebne będzie zwycięstwo w piątek. Największą presję drużyna ÖFB odczuwała ostatnio trzy lata temu, nie w 1/8 finału Euro 2021 przeciwko Włochom, ale właśnie w poprzednim meczu grupowym z Ukrainą, który wygrała 1:0. Teraz również stanie na wysokości zadania – czytamy w serwisie “Die Presse”.

– Mecz otwarcia z Francją nie przyniósł oczekiwanych punktów i pokazał przewagę jakości przeciwnika. Jednak ÖFB jest lepsza od Polski i zamierza to udowodnić na boisku berlińskiego Stadionu Olimpijskiego – dodają austriaccy dziennikarze.

Austriacy przekonują, że Ralf Rangnick i jego sztab wiedzą, na co zwrócić uwagę w meczu z Polską. Trener planuje zmiany w składzie. Gernot Trauner może zastąpić nieszczęsnego Maximiliana Wöbera w obronie. Na szóstce obok Seiwalda wystąpi Konrad Laimer lub Marcel Sabitzer, a nie Florian Grillitsch. Ponadto wyzwaniem są żółte kartki, które już zdobyli kluczowi zawodnicy Austrii: Maximilian Wöber, Phillipp Mwene, Kevin Danso, Christoph Baumgartner i Konrad Laimer mogą być zmuszeni do bardziej ostrożnej gry, co nie sprzyja agresywnej rywalizacji z Polską.

Porażka na inaugurację to był cios, przekonuje “Die Presse”, ale nie zbacza Austrii z obranej drogi. Przekonanie o możliwości osiągnięcia wielkich rzeczy na tych mistrzostwach nie zniknęło. Nawet fakt, że mają 30 godzin mniej na regenerację niż Polska, nie będzie problemem, ponieważ mentalność odgrywa tu kluczową rolę.

Zobacz również: Włodarczyk z przestrogą dla austriackiej kadry. “Polska to nie tylko Lewandowski”