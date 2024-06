sportpix / Alamy Na zdjęciu: Kevin de Bruyne

De Bruyne zareagował na gwizdy kibiców, zmienił decyzję i zawrócił zespół

Reprezentacja Belgii w ostatnim meczu fazy grupowej grupy E Euro 2024 zremisowała bezbramkowo z Ukrainą. Choć podopieczni Domenico Tedesco uzyskali awans do 1/8 finału, to postawa Kevina de Bruyne i spółki pozostawia wiele do życzenia. Czerwone Diabły w jednej z najłatwiejszych grup na turnieju zajęli dopiero 2. miejsce. W pierwszym etapie europejskiego czempionatu wygrali tylko jedno spotkanie. Po rywalizacji z Ukrainą upust swoim emocjom dali fani belgijskiej kadry, którzy pokazali piłkarzom co myślą o ich grze.

Po końcowym gwizdku arbitra Kevin de Bruyne wraz z innymi zawodnikami chciał udać się pod trybunę zajmowaną przez fanów z Belgii. Kibice momentalnie wybuczeli całą drużynę, a pomocnik Manchesteru City słysząc gwizdy ze strony swoich fanów, zmienił zdanie i zawrócił zespół. Zamiast wzajemnej celebracji po awansie do następnej rundy reprezentanci Belgii zebrali się na środku boiska i rozmawiali prawdopodobnie o zakończonym przed chwilą meczu.

– Potrzebujemy tych fanów. Będziemy ich potrzebować w następnym meczu z Francją. To wszystko, co mam do powiedzenia – mówił po meczu Kevin de Bruyne cytowany przez portal manchesterworld.uk.

W fazie pucharowej następnym rywalem reprezentacji Belgii będzie Francją. Spotkanie, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału odbędzie się 1 lipca na stadionie Merkur Spiel-Arena w Dusseldorfie. Początek starcia o godzinie 18:00.