Reprezentacja Polski w marcu przystąpi do baraży o udział w Mistrzostwach Europy 2024. Czy drużyna Michała Probierza zdoła wywalczyć awans na przyszłoroczny turniej? O szansach naszej kadry w walce o Euro 2024 rozmowie z Jakubem Kłyszejką z TVP Sport mówił Gergo Lovrencsics, były piłkarz Lecha Poznań.

IMAGO / Newspix/ Paweł Andrachiewicz Na zdjęciu: Węgry - Polska

Polska powalczy o awans na Euro 2024 w marcowych barażach

Czy Biało-Czerwoni mają szansę zagrać na przyszłorocznym turnieju? Szanse ekipy trenera Probierza ocenia Gergo Lovrencsics

Były reprezentant Węgier jest zaskoczony dyspozycją naszej kadry

Euro 2024. Polska wygra z Estonią? “Nie liczyłbym na łatwy mecz”

Polska zajęła trzecie miejsce w grupie E w eliminacjach do Mistrzostwa Europy 2024. Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość Albanii i Czech, jednak nie stracili szans na awans do turnieju. Powalczą o niego w marcowych barażach, w których półfinale zmierzą się z Estonią. Ewentualny finał to pojedynek z lepszą ekipą z pary Walia – Finlandia.

Czy drużyna Michała Probierza ma szanse zakwalifikować się na Euro 2024? O to Jakub Kłyszejko z TVP Sport zapytał Gergo Lovrencsicsa, byłego zawodnika Lecha Poznań i 44-krotnego reprezentanta Węgier:

– Oglądałem mecze reprezentacji Polski. Nie wiem, co się stało. Kilka lat temu wiele waszych zawodników grało w najlepszych ligach. Pamiętam, że w Lechu siedmiu, ośmiu zawodników jeździło na kadry. Teraz tak nie ma. W Polsce jest wielu uzdolnionych zawodników. Macie Roberta Lewandowskiego, ale czegoś brakuje. Możliwe, że za często zmieniacie trenerów…

– Ewentualny finał play-off będzie bardzo trudny, ale nawet z Estonią nie liczyłbym na łatwy mecz. Wiesz, wszyscy chcą być na Euro. Dwukrotnie grałem w barażach. Raz z Norwegią i było bardzo, bardzo, bardzo trudno. Drugim razem z Bułgarią i Islandią. W barażach nie ma łatwych spotkań, nawet gdy masz naprzeciw siebie Luksemburg. Wszyscy chcą awansować i mają wtedy ostatnią szansę.