W meczu 1/8 finału Euro 2024 reprezentacja Anglii zmierzy się ze Słowacją. Stawką tego spotkania jest awans do ćwierćfinału turnieju. Poniżej prezentujemy przewidywane składy mecz Anglia - Słowacja.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane, Jude Bellingham

Anglia – Słowacja: przewidywane składy

Reprezentacja Anglii była mocno krytykowana za swoje występy w fazie grupowej Euro 2024. Finalnie zespół Garetha Southgate’a bez większych problemów awansował do fazy pucharowej, gdzie w 1/8 finału zmierzy się z niżej notowaną Słowacją. Podopieczni Francesco Calzony sprawili niemałą niespodziankę w grupie E pokonując Belgów i uzyskując promocję do dalszej fazy turnieju.

Reprezentacja Anglii przygotowuje się do meczu ze Słowacją, mając na uwadze powrót Luke’a Shawa. Choć lewy obrońca nie jest jeszcze gotowy do gry od pierwszych minut, jego obecność w kadrze na jest kluczowa. Shaw, który otworzył wynik w finale Euro 2020, nie wystąpił jeszcze w tegorocznym turnieju z powodu problemów z mięśniem dwugłowym uda. Powrót Shawa jest tym bardziej istotny, że Kieran Trippier, który go zastępował, trenował w połowie tygodnia osobno razem z Declanem Ricem.

Pod wodzą Francesco Calzony skład Słowacji rzadko się zmienia, więc na mecz z Anglią można spodziewać się podobnej jedenastki. Kręgosłup drużyny stanowią bramkarz Martin Dubravka, środkowy obrońca Milan Skriniar i ostoja środka pola Stanislav Lobotka, który jest wspierany przez Ondreja Dudę i Juraja Kuckę, a w ataku prawdopodobnie zobaczymy Lukasa Haraslina i Ivana Schranza.

Początek meczu Anglia – Słowacja o godzinie 18:00. Zwycięzca tego pojedynku w ćwierćfinale zmierzy się ze Szwajcarią.

Przewidywane składy na mecz Anglia – Słowacja

Anglia: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

Słowacja: Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin.

