Euro 2024: Słowacja była o krok od awansu, Anglia wstrząsnęła rywalem [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane i Jude Bellingham

Anglia awansowała do ćwierćfinału Euro 2024

Reprezentacja Anglii przystępowała do niedzielnego meczu ze Słowacją w Gelsenkirchen w ramach 1/8 finału mistrzostw Europy 2024 jako niepokonana drużyna. Synowie Albionu zanotowali udany początek turnieju, skromnie pokonując Serbię (1:0) a następnie remisując z Danią (1:1) i Słowenią (0:0). Tymczasem nasi południowi sąsiedzi wyszli z grupy E z dorobkiem czterech punktów i zdecydowanie nie byli faworytami z zespołem Garetha Southgate’a.

Od początku spotkania Słowacy nie zamierzali oddać pola faworyzowanym rywalom. Niespodziewanie do zespół Francesco Calzony stwarzał groźne sytuacje pod bramką Anglii. W 25. minucie David Strelec odegrał piłkę do Ivana Schranza, który był bezbłędny w sytuacji sam na sam z Jordanem Pickfordem i kapitalnie wykończył akcję. Dla napastnika Slavii Praga było to trzecie trafienie podczas tegorocznego turnieju.

Anglicy po zmianie stron wzięli się do odrabiania strat. W 50. minucie Kieran Trippier podał do Phila Fodena, który znalazł drogę do siatki, ale napastnik był na spalonym. Chwilę później Strelec miał doskonałą okazję na podwyższenie wyniku, lecz nie trafił do pustej bramki po tym, jak Pickford wyszedł poza własne pole karne.

Ależ blisko❗️ Ależ błąd Anglików❗️

Centymetry od drugiego gola dla Słowaków!



📲 Oglądaj #ENGSVK ▶️ https://t.co/635COh9W9Z pic.twitter.com/wxHAIL9xBG — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 30, 2024

Słowakom dziś dopisywało szczęście. W 81. minucie Declan Rice uderzył w słupek, a potem dobitka Harry’ego Kane poszybowała nad poprzeczkę bramki Martina Dubravki. W piątej minucie doliczonego czasu gry Jude Bellingham piękną przewrotką zapakował bramkę. Tym samym doszło do pierwszej dogrywki w tym turnieju.

𝐀𝐍𝐆𝐋𝐈𝐀❗ 𝐀𝐍𝐆𝐋𝐈𝐀❗ 𝐀𝐍𝐆𝐋𝐈𝐀❗

Co za gol Jude Bellinghama minutę przed końcem meczu! 🔥



Będzie dogrywka w Słowacja 🆚 Anglia!



📲 Oglądaj #ENGSVK ▶️ https://t.co/635COh9W9Z pic.twitter.com/Cpkr2duhKH — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 30, 2024

W dramatycznym zwrocie akcji podczas meczu, Dubravka wybił piłkę, jednak futbolówka wróciła do gry. W polu karnym pojawił się Harry Kane, który głową skierował piłkę do bramki rywala, dając Anglii prowadzenie, którego już nie wypuściła. Słowacy mimo kilku ataków w końcówce meczu, musieli się pogodzić z gorzką porażką na Euro.

𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐀𝐍𝐄❗ Co za początek Anglików w dogrywce! Synowie Albionu prowadzą ze Słowakami 2:1!



📲 Oglądaj #ENGSVK ▶️ https://t.co/635COh9W9Z pic.twitter.com/7lw9cHUOXo — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 30, 2024

W kolejnej rundzie Anglia zmierzy się ze Szwajcarią, która sprawiła niespodziankę, pokonując Włochy (2:0). Obie drużyny będą walczyć o miejsce w półfinale Euro 2024 w sobotę (6 lipca) w Dusseldorfie.

Anglia – Słowacja 2:1 (0:1) – po dogrywce

Jude Bellingham 90+5′, Harry Kane 91′ – Ivan Schranz 25′