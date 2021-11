Źródło: The Mirror

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi doprowadził do wściekłości władze Paris Saint-Germain, udając się na zgrupowanie reprezentacji Argentyny. Miało to miejsce w momencie, gdy zawodnik przegapił wcześniejsze występy swojej drużyny z powodu kontuzji. Najnowsze doniesienia w sprawie 34-latka wskazują, że ma zagrać w boju przeciwko Brazylii w ramach eliminacji do mistrzostw świata.

Reprezentacja Argentyny w nocy z wtorku na środę zmierzy się z Brazylią w San Juan

W meczu w ramach eliminacji do mistrzostw świata może zagrać Lionel Messi

Brazylia i Argentyna zajmują dwa pierwsze miejsca w tabeli eliminacji do mistrzostw świata w Ameryce Południowej

Messi vs Neymar w eliminacjach do mistrzostw świata

Lionel Messi udał się na zgrupowanie reprezentacji Argentyny 10 dni, aby wziąć udział w listopadowych bojach w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Mimo że nie mógł wystąpić w dwóch ostatnich spotkaniach Paris Saint-Germain z powodu kontuzji kolana.

Dyrektor sportowy klubu z Ligue 1 był zdenerwowany perspektywą występów Messiego w bojach z Urugwajem i Argentyną.

– Zdecydowanie nie zgadzamy się na dopuszczenie do gry w reprezentacji piłkarza, który nie jest w odpowiedniej formie fizycznej lub jest w trakcie rehabilitacji. To nie ma sensu. Tego typu sytuacja powinny zostać zdefiniowane w odpowiednich regulacjach FIFA – mówił swego czasu Leonardo w rozmowie z Le Parisien.

Dyrektor sportowy PSG i trener Mauricio Pochettino mogli mieć nadzieję, że w trakcie starcia Argentyna – Brazylia piłkarz ekipy z Paryża znajdzie się na ławce rezerwowej. Selekcjoner Albicelestes zasugerował jednak, że bierze pod uwagę Messiego przy ustalaniu wyjściowego składu.

– Leo jest gotowy gry. Pod względem fizycznym wszystko z nim ok. Aczkolwiek decyzję o tym, czy Messi zagra, podejmiemy przed samym spotkaniem – mówił Scaloni cytowany przez The Mirror.

Brazylia jest już pewna gry na mundialu w Katarze. Z kolei Argentyna jest na drugiej pozycji w tabeli eliminacji do mistrzostw świata w Ameryce Południowej, wyprzedzając o osiem oczek trzecią Kolumbię.

Czytaj więcej: Piękna bramka w meczu Urugwaj – Argentyna, Di Maria dał zwycięstwo