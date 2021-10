Reprezentacja Niemiec kilka miesięcy temu została upokorzona, przegrywając z Macedonią Północną w eliminacjach do mistrzostw świata (1:2). To miało wpływ na kolejne ruchy w drużynie naszych zachodnich sąsiadów. Przede wszystkim Joachima Lewa zastąpił Hansi Flick. Efekty tej zmiany widoczne są już na początku pracy nowego selekcjonera.

Reprezentacja Niemiec od momentu, gdy stery nad ekipą przejął Hansi Flick przechodzi pozytywną metamorfozę

Były trener Bayernu Monachium stawia na piłkarzy nie tylko doświadczonych, ale także młodych z ogromnym talentem

56-latek nie boi się odważnych decyzji i na razie dobrze na tym wychodzi

Nowa era w reprezentacji Niemiec

Reprezentacja Niemiec dzisiaj wieczorem rozegra kolejne spotkanie z Macedończykami. O ile przed pierwszą potyczką z tą ekipą sześć miesięcy temu powodów do optymizmu nie było dużo, to dzisiaj sytuacja w drużynie naszych zachodnich sąsiadów jest o wiele lepsza.

Pod wodzą trenera, który w trakcie 18 miesięcy pracy w Bayernie Monachium wygrał wszystko, co było do wygrania, reprezentacja Niemiec znów może cieszyć oczy. Die Mannschaft wygrali każdy z czterech ostatnich meczów. Zanotowali w tych potyczkach łącznie 14 goli, tracąc tylko jednego przeciwko Rumunii.

Nie tylko skuteczność reprezentacji Niemiec może cieszyć kibiców. Przede wszystkim niemieccy piłkarze odzyskali mentalność zwycięzców, która pozwala im dominować nad rywalami. Pod koniec pracy Joachima Loewa z drużyną narodową, Niemcy miały duże posiadanie piłki, ale nie miało to przełożenia na efektywność. Aktualnie sytuacja wygląda bez porównania lepiej.

To, co zmieniło się w reprezentacji Niemiec od momentu objęcia sterów nad tą ekipą przez Flicka, to przede wszystkim kontakt trenera ze szkoleniowcami klubowymi. Były opiekun Bayernu Monachium według niemieckich mediów pozostaje w stałym kontakcie z takimi fachowcami jak Thomas Tuchel z Chelsea, Josep Guardiola z Man City, czy Mauricio Pochettino z Paris Saint-Germain. W każdym z wymienionych zespołów występują niemieccy piłkarze, więc Flick może liczyć na świeże komunikaty w ich sprawie.

Były opiekun Bayernu nie zamyka się tylko na swoje przemyślenia. Jest otwarty na sugestie trenerów klubów z Bundesligi. Aktualny selekcjoner reprezentacji Niemiec publicznie dał do zrozumienia, że nawet trener Arminii Bielefeld Frank Kramer może przedstawiać swoje pomysły taktyczne na temat gry, mimo że w jego zespole nie ma aktualnie nawet jednego reprezentanta Niemiec. To pozwala przypuszczać, że Flick chce się cały czas rozwijać pod względem szkoleniowym, doceniając każdą wskazówkę od osób z branży.

Następne pokolenie odważnie puka do drzwi kadry

Flick zdecydował się na kilka zmian, jeśli chodzi o ustawienie taktyczne reprezentacji Niemiec. Przede wszystkim Leroy Sane występuje na lewym skrzydle, a nie jak to miało miejsce wcześniej na prawym. W starciu z Armenią był ustawiony blisko linii bocznej, mogąc wykorzystać w ten sposób wszystkie swoje atuty. Po przeciwnej stronę rządził natomiast Serge Gnabry, czego efektem były dwa gole tego zawodnika.

Niemcy grają obecnie w ustawieniu 4-2-3-1. Chociaż w zespole jest kilku doświadczonych piłkarzy, to nie brakuje także zawodników z nowego pokolenia. Oprócz postaci takich jak: Leroy Sane, Serge Gnabry, Marco Reus, czy Thomas Mueller są również młode talenty jak: Jamal Musiala, Florian Wirtz, czy Kai Havertz.

Bardzo możliwe, że napastnikiem na wiele lat w reprezentacji Niemiec będzie Karim Adeyemi. 19-latek broniący aktualnie barw RB Salzburg zaliczył w drużynie narodowej jak na razie jedno spotkanie, w którym zdobył bramkę. Kibice i eksperci dużo obiecują sobie po napastniku urodzonym Monachium. Nie brakuje głosów, że chętne na pozyskanie piłkarz są już Bayern i Borussia Dortmund.

Flick zatem ma powody do optymizmu, a co za tym idzie, fani reprezentacji Niemiec też mogą ze spokojem podchodzić do spotkań z jej udziałem. Na dzisiaj sytuacja wygląda tak, ze Die Mannschaft skupiają się na robieniu postępów z miesiąca na miesiąc. Wygląda zatem na to, że nie będzie można skreślać Niemców z walki o triumf na mundialu w Katarze, mimo ostatniego rozczarowującego występu tej ekipy na Euro 2020, który zakończył się na 1/8 finału.

