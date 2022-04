Pressfocus Na zdjęciu: Reprezentacja Ekwadoru

Zdarzało się już, że w trakcie zawodów sportowych kwestionowała była płeć uczestników, jak miało to miejsce w przypadku Caster Semeny. Nie zdarzyło się jednak, żeby na najwyższym poziomie piłkarskim problemem była… narodowość piłkarza. Jak donoszą media śledztwo ujawniło, że jeden z reprezentantów Ekwadoru jest obywatelem Kolumbii.

Ekwador zakwalifikował się na mundial z 4 miejsca w grupie

Dziennikarskie śledztwo ujawniło, że jeden z reprezentantów mógł zataić swoje pochodzenie

Trójkolorowym grozi wobec tego dyskwalifikacja

Jakiej narodowości jest Castillo?

Ekwador w trakcie eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze poradził sobie nad wyraz dobrze. Trójkolorowi zajęli czwarte miejsce w grupie i zapewnili sobie bezpośredni awans na mundial. Duża w tym zasługa Michaela Estrady, który strzelił aż 6 bramek.

Śledztwo dziennikarskie ujawniło, że spore problemy może mieć jeden z zawodników reprezentacji Ekwadoru. Byron Castillo, bo o nim mowa, zgodnie z wiarygodnymi źródłami miał sfałszować swoje obywatelstwo i tak naprawdę jest obywatelem Kolumbii. Konsekwencje mogą być poważne. Niewykluczone, że Ekwador zostanie zdyskwalifikowany, a jego miejsce może zająć Kolumbia, której nie udało się wywalczyć awansu na mundial.

Ależ jaja, jakich chyba w piłce na tym poziomie nie było. Wg śledztwa reprezentant Ekwadoru, który grał w kilku meczach el. MŚ, nie jest Ekwadorczykiem, a Kolumbijczykiem. Ekwador wywalczył awans na mundial, ale jak ich wykluczą, do barażów wskoczy pewnie… Kolumbia (6 msc w el) https://t.co/JfN2Qb0sf0 — Przemek Langier (@plangier) April 26, 2022

Dziennikarzom udało się dotrzeć do aktu urodzenia Castillo, z którego wynika, że urodził się on w Kolumbii. Sytuacją na pewno zajmie się CONMEBOL, a niewykluczone, że także FIFA. Organizacje mogą zmienić wynik meczów w trakcie których brał udział zawodnik na niekorzyść Ekwadoru. W tej sytuacji głównym beneficjentem byłaby reprezentacja Chile. Na ten moment nie wiadomo, jakie decyzje podejmą organizacje, ale niemal na pewno ukażą one reprezentację Trójkolorowych.

