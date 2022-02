Kompromitująca decyzja FIFA

PressFocus Na zdjęciu: Polska

FIFA wydała oficjalne oświadczenie, w którym stwierdziła, że Rosja mecze domowe będzie rozgrywać na neutralnym terenie bez udziału publiczności pod nazwą Związek Piłkarski Rosji. Podczas spotkań nie będzie używana rosyjska flaga ani hymn.

W oświadczeniu FIFA “potępia użycie siły przez Rosję podczas inwazji na Ukrainę. Przemoc nigdy nie jest najlepszym rozwiązaniem, a FIFA wyraża najgłębszą solidarność ze wszystkimi ludźmi dotkniętymi wydarzeniami na Ukrainie“. Oprócz tego możemy przeczytać jeszcze kilka kurtuazyjnych zdań na temat bieżących wydarzeń, które tak naprawdę niewiele znaczą.

Do najważniejszego docieramy w połowie oświadczenia. FIFA jasno zadeklarowała swoje stanowisko w sprawie międzynarodowych meczów Rosji. We współpracy z UEFA, z sześcioma prezydentami Konfederacji i prezydentem FIFA, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego jednogłośnie postanowiono podjąć pierwsze kroki, które będą obowiązywać do odwołania:

Żadne międzynarodowe zawody nie będą rozgrywane na terytorium Rosji, a mecze “domowe” będą rozgrywane na neutralnym terytorium bez udziału publiczności,

Stowarzyszenie członkowskie reprezentujące Rosję bierze udział we wszelkich zawodach pod nazwą “Związek Piłkarski Rosji” (RFU), a nie Rosja,

W meczach, w których biorą udział drużyny Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej nie będzie używana flaga ani hymn Rosji.

– FIFA będzie kontynuować trwający dialog z MKOl, UEFA i innymi organizacjami sportowymi w celu ustalenia wszelkich dodatkowych środków lub sankcji, w tym potencjalnego wykluczenia z rozgrywek, które zostaną zastosowane w najbliższej przyszłości, jeśli sytuacja nie ulegnie szybkiej poprawie. Biuro Rady FIFA pozostaje w gotowości do podjęcia którejkolwiek z tych decyzji – czytamy dalej w oświadczeniu.

– W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata FIFA 2022, FIFA przyjęła do wiadomości stanowiska polskiego, czeskiego i szwedzkiego związku piłki nożnej wyrażane w mediach społecznościowych i już nawiązała wspólny dialog. FIFA pozostaje w kontakcie, aby wspólnie znaleźć odpowiednie i akceptowalne rozwiązania. Myśli FIFA pozostają ze wszystkimi dotkniętymi tą szokującą i niepokojącą sytuacją – brzmią ostatnie zdania oświadczenia.

