PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

W sobotnim meczu grupy G eliminacji mistrzostw świata reprezentacja Holandii zremisowała 2:2 na wyjeździe z Czarnogórą

Obie bramki dla holenderskiego zespołu zdobył Memphis Depay

Reprezentacja Holandii nie zdołała tym samym wykorzystać szansy na zapewnienie sobie awansu na przyszłoroczny mundial

Dwa gole Depaya nie wystarczyły

Reprezentacja Holandii do wyjazdowego spotkania z Czarnogórą przystępowała ze świadomością, że wygrywając zapewnią sobie awans do turnieju finałowego mistrzostw świata na kolejkę przed zakończeniem rywalizacji. Wszystko za sprawą potknięcia reprezentacji Norwegii, która we wcześniej rozegranym spotkaniu bezbramkowo zremisowała u siebie z Łotwą.

Od pierwszego gwizdka sędziego gra toczyła się pod dyktando Pomarańczowych, ale nie miało to przełożenia na liczbę podbramkowych sytuacji. Niemniej jednak podopieczni Louisa van Gaala mogli schodzić na przerwę dobrych nastrojach. Od 25. minuty byli bowiem na prowadzeniu, po tym jak pewnym uderzeniem rzut karny wykorzystał Memphis Depay. Prowadzący to spotkanie arbiter “jedenastkę” poprowadził za faul Marko Jankovicia na Davy’m Claassenie.

Dziewięć minut po przerwie faworyzowani goście prowadzili już 2:0. Po dograniu Denzela Dumfriesa z prawej strony boiska, po raz drugi na listę strzelców wpisał się Demphis. W tym momencie wydawało się, że goście spokojnie odniosą zwycięstwo i po końcowym gwizdku sędziego będą mogli świętować awans do turnieju finałowego. Tak się jednak nie stało.

W ostatnich dziesięciu minutach ambitnie grający gospodarze doprowadzili do wyrównania. Najpierw kontaktowego gola zdobył Ilija Vukotić, a w 85. minucie Justin Bijlow musiał wyciągać piłkę z siatki po uderzeniu Nikoli Vujnovicia.

W ostatnim spotkaniu grupy G eliminacji Holandia zmierzy się u siebie z Norwegią. Mecz rozegrany zostanie w najbliższy wtorek (16 listopada) o godzinie 20:45. Podopieczni Louisa van Gaala będą musieli odnieść zwycięstwo, jeżeli chcą zakończyć rywalizację na pierwszym miejscu w tabeli.