Pressfocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

FIFA ma do podjęcia w najbliższym czasie wiele trudnych decyzji. Na oficjalne stanowisko w sprawie dalszych losów w barażach eliminacji do Mistrzostw Świata czekają m.in. Polska i Ukraina. Prezes Cezary Kulesza chciałby automatycznego awansu dla reprezentacji Ukrainy na mundial w Katarze.

Polacy i Ukraińcy wciąż czekają na decyzje FIFA w sprawie meczów barażowych

Organizacja zwleka z podjęciem ważnych decyzji

Cezary Kulesza ma zamiar na Kongresie FIFA wystosować trzy wnioski w sprawie eliminacji do mundialu

FIFA z dnia na dzień błaźni się coraz bardziej

Mecze barażowe powinny odbyć się za nieco ponad dwa tygodnie. Wykluczenie z turnieju Rosji pozbawiło reprezentację Polski rywala. Polacy nie wiedzą, czy oznacza to dla nich automatyczny awans do kolejnej fazy baraży, czy może otrzymają zastępczego przeciwnika. Z prośbą o przełożenie spotkania eliminacyjnego wystąpiła natomiast Ukraina. Kraj objęty jest obecnie wojną wszczętą przez Rosję, wobec czego tamtejsza reprezentacja nie wyobraża sobie, by w tych okolicznościach miała rozgrywać 24 marca spotkanie barażowe ze Szkocją.

Głosu w tych sprawach nie zabrała jeszcze FIFA, która bojąc się odpowiedzialności, odwleka ją w czasie ile może. Zdaniem Romana Kołtonia koncepcję odnośnie reprezentacji Ukrainy ma Cezary Kulesza. Prezes PZPN może wystąpić o zmianę formuły eliminacji i zabiegać o automatyczny awans dla reprezentacji naszych wschodnich sąsiadów. W poniedziałek internauci doszukali się kolejnych absurdalnych decyzji ze strony piłkarskiej organizacji. Na stronie internetowej FIFA przy meczu Rosja-Polska widnieje informacja “przełożony”, nie zaś “odwołany”. Ma to związek z groteskowym pomysłem działaczy. Chcieliby oni, aby mecze z naszej ścieżki B zostały przełożone na czerwiec, z udziałem Rosji. FIFA liczy, że do tego czasu sytuacja polityczna ustabilizowałaby się.

31. marca Doha (Katar) kongres #FIFA – @Czarek_Kulesza jako przedstawiciel #PZPN może zgłosić wnioski: 1. wykluczenia Rosji ze struktur FIFA, 2. przyznania Ukrainie miejsca w MŚ 2022, 3. rozegranie walki o 2 miejsca z Europy w formule 2 grup 5-zespołowych @PrawdaFutbolu Kto za? — Roman Kołtoń (@KoltonRoman) March 7, 2022

Cezary Kulesza na Kongresie FIFA pod koniec marca miałby zgłosić trzy wnioski. Po pierwsze całkowitego wykluczenia Rosji ze struktur organizacji. Dwa kolejne dotyczyłyby zmiany formatu eliminacji i przyznania automatycznego awansu reprezentacji Ukrainy. Biorąc pod uwagę postawę działaczy piłkarskiej organizacji, wszystko jeszcze może się zdarzyć, a nawet należy brać pod uwagę możliwość dopuszczenia Rosji do baraży.

