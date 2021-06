Cezary Kulesza w piątek (4 czerwca) przekazał wiadomość, że oficjalnie wystartuje w wyborach na nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Były prezes Jagiellonii Białystok dołączył tym samym do Marka Koźmińskiego, który już wcześniej wyraził gotowość do tego, aby zastąpić Zbigniewa Bońka.

W sierpniu odbędą się wybory na nowego prezesa PZPN

Kandydatów na następcę Zbigniewa Bońska jest na razie dwóch

Już wcześniej swoją gotowość do zostania prezesem PZPN ogłosił Marek Koźmiński, w piątek dołączył do niego Cezary Kulesza

Cezary Kulesza weźmie udział w wyborach na nowego sternika polskiej centrali, które odbędą się 18 sierpnia. Zostały one przełożone o rok ze względu na sytuację pandemiczną. W związku z tym kadencja dotychczasowego prezesa została przedłużona.

Kandydat na nowego sternika polskiej piłki udzielił natomiast ciekawego wywiadu Sebastianowi Staszewskiemu z Interia.pl, informując między innymi o założeniach na swoją ewentualną kadencję w przypadku wyborów na prezesa PZPN.

– Długo nie byłem przekonany do tego czy wystartować. Zacząłem więc spotykać się z ludźmi, rozmawiać. Objechałem praktycznie całą Polskę. Spora część środowiska utwierdziła mnie w przekonaniu, że to dobry pomysł, że liczą na mnie w wyborach. Gdy się zgodziłem, kolejnym krokiem było oczekiwanie z ich strony na ogłoszenie mojej decyzji. Ludzie chcieli wiedzieć na czym stoją, czy jestem gotowy na rywalizację. A ja mam duszę sportowca, nie boję się wyzwań – mówił Kulesza w rozmowie z Interia.pl

– Znam piłkę od każdej strony. Jako piłkarz kopałem ją przez lata w Zambrowie, Mławie, Supraślu. Jako prezes Jagiellonii Białystok zdobywałem medale mistrzostw Polski, skutecznie rywalizowałem ze znacznie bogatszymi klubami. Od lat działam też w strukturach Ekstraklasy i PZPN, w ostatnich latach jako wiceprezes związku. Chcę wykorzystać te doświadczenia. Uważam, że to wielki kapitał – przekonywał 58-latek.

Przed startem każdych wyborów dużo mówi się o kampaniach wyborczych. Taką ma również Cezary Kulesza. W wywiadzie przeprowadzonym przez Sebastiana Staszewskiego były sternik Jagiellonii Białystok opowiedział o głównych filarach.

– Przygotowałem program oparty na czterech filarach: szkolenie, wsparcie, integracja oraz profesjonalizacja. Będziemy to szczegółowo prezentować w najbliższych tygodniach. Nie będę jednak ukrywał, że priorytetem jest dla mnie udoskonalenie szkolenia. Młodzi ludzie to przyszłość wszystkich polskich reprezentacji, klubów. Co prawda nie naprawimy świata z miesiąca na miesiąc, ale mamy konkretny pomysł jak szkolić trenerów, jak promować młodzież, jak wzmocnić rozwój klubowych akademii, zarówno dużych, jak i małych – skwitował Kulesza.

Zobacz więcej: Marek Koźmiński: brak Lewandowskiego mógłby wywołać chryję na poziomie międzynarodowym