PressFocus Na zdjęciu: Sasa Zivec

W sobotę odbył się mecz Jagiellonii z Zagłębiem Lubin

Kibice w Białymstoku ujrzeli szybkie otwarcie wyniku

Już w pierwszej minucie Sasa Zivec wyprowadził gości na prowadzenie

Zivec potrzebował kilkudziesięciu sekund, by otworzyć wynik w Białymstoku

W sobotę o godzinie 15:00 rozpoczęło się drugie sobotnie spotkanie 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok podejmowała u siebie Zagłębie Lubin. To istotny mecz, patrząc z perspektywy walki o utrzymanie. Przed pierwszym gwizdkiem gospodarze mieli zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową, zaś goście – trzy. I to właśnie lubinianie szybciej rozpoczęli walkę o komplet oczek. Ba, zrobili to wręcz błyskawicznie. Już w pierwszej akcji spotkania Mateusz Grzybek ruszył w rajd prawym skrzydłem. Polak świetnie przedarł się przez zasieki stworzone przez kilku rywali, po czym świetnie wystawił futbolówkę Sasy Zivecowi. Słoweniec bez namysłu uderzył na bramkę i pokonał Zlatana Alomerovicia.

Cóż za początek @ZaglebieLubin! 😮 Pierwszy strzał i od razu gol ⚽ Zdobywcą bramki Saša Živec 💪



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/8Z9M8nRPkI — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 18, 2023

