Legia dopięła swego. Duży talent przedłużył umowę

Legia Warszawa poinformowała, że Jan Ziółkowski przedłużył wygasającą po sezonie umowę do 2026 roku. Środkowy obrońca to wielki talent Wojskowych.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Legia zatrzymała Ziółkowskiego

Jan Ziółkowski stał się dużym beneficjentem zatrudnienia Goncalo Feio w Legii Warszawa. Portugalski trener odważnie postawił na młodego obrońcę, dając mu grać pod koniec sezonu 2023/2024. Kolejną kampanię również rozpoczął jako jeden z najważniejszych elementów defensywy Wojskowych. Miał natomiast przestój w grze w europejskich pucharach, co zdaniem mediów było spowodowane niepewną sytuacją kontraktową. Legia dążyła do przedłużenia wygasającej po sezonie umowy, a Ziółkowski przez pewien czas zwlekał z decyzją.

W ostatnich dniach wszystko się wyjaśniło. Utalentowany zawodnik postanowił przedłużyć swój pobyt w Warszawie. Związał się umową do 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Zdaje się, że Legia będzie chciała przygotować go do gry na zachodzie i sprzedać za duże pieniądze.

– Janek to kolejny młody zawodnik, który nam zaufał, przedłużył kontrakt i wierzy w naszą ścieżkę rozwoju. Wraz ze sztabem chcemy stworzyć mu warunki na miarę jego talentu i potencjału. Trend wprowadzania zawodników z Akademii do pierwszego zespołu będzie coraz bardziej widoczny. Przedłużenie kontraktu to zasługa zarówno jego talentu, jak również stworzonego przez nas środowiska. Janek przebojem wdarł się do pierwszego zespołu. Mimo młodego wieku nawiązał rywalizację z zawodnikami starszymi i bardziej doświadczonymi od niego – podsumował dyrektor sportowy Jacek Zieliński.