fot. Imago / Adam Starszynski / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Cracovia jest jednym z największych rozczarowań w PKO Ekstraklasie w tym sezonie

Na temat rywalizacji z Legią Warszawa kilka zdań wyraził szkoleniowiec Pasów

Krakowski zespół ostatnie zwycięstwo zaliczył 30 września, gdy pokonał ŁKS (2:0)

Jacek Zieliński podsumował spotkania Legia – Cracovia

Cracovia dzisiaj wraz z ŁKS-em i Ruchem Chorzów plasuje się w strefie spadkowej. Drużyna Jacka Zielińskiego ma tyle samo oczek, co Korona Kielce znajdująca się nad strefą spadkową. Krakowianie są od dziewięciu spotkań bez wygranej w lidze. W tym czasie Cracovia zaliczyła cztery porażki i pięć remisów.

– Legia wygrała zasłużenie, stworzyła sobie więcej sytuacji i dwie z nich wykorzystała. W pierwszej połowie potrafiliśmy się dobrze bronić. Żeby wywieźć z Łazienkowskiej jakieś punkty, to trzeba coś kreować. My byliśmy bezzębni. Legia była cierpliwa. Nie ma co dyskutować. W środę mamy przed sobą drugie spotkanie z Legią. Będziemy chcieli sprawić prezent naszym kibicom – mówił Zieliński cytowany przez Legia.com.

W środę zawodnicy krakowskiej drużyny zmierzą się w roli gospodarza z Legią Warszawa w ostatnim meczu w 2023 roku. Z kolei w pierwszym spotkaniu po zimowej przerwie krakowianie zmierzą się u siebie z Radomiakiem.

