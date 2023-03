fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Zagłębie jest w ostatnich tygodniach na fali wznoszącej

Poniedziałkowa wygrana z Radomiakiem była dla lubinian trzecią z rzędu

Waldemar Fornalik wyciąga swój zespół z trudnej sytuacji

Zagłębie coraz bliżej swojego celu

Zagłębie Lubin ustabilizowało w ostatnich tygodniach formę i oddala się od strefy spadkowej. W poniedziałek ekipa Waldemara Fornalika ograła na wyjeździe Radomiaka Radom 1-0, co pozwolił awansować na 11. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Było to trzecie kolejne zwycięstwo Miedziowych.

Były selekcjoner reprezentacji Polski objął zespół w trudnej sytuacji i konsekwentnie dąży do wywalczenia utrzymania. Po spotkaniu w Radomiu był pełen uznania dla swoich zawodników.

– Myślę, że zagraliśmy solidne spotkanie. Szczególnie w pierwszej połowie przeprowadziliśmy sporo groźnych akcji, a po jednej z nich rzut wolny zamieniliśmy na bramkę. Wiedzieliśmy, że Radomiak jest groźnym zespołem i staraliśmy się neutralizować ich atuty, czyli dośrodkowania i bezpośrednią grę.

– Zapracowaliśmy na to zwycięstwo i z poczuciem dobrze wykonanej pracy i kompletem punktów wracamy do Lubina. Tak jak ciągle podkreślam, te punkty są nam bardzo potrzebne w naszej sytuacji i przybliżają nas do celu, jakim jest utrzymanie w ekstraklasie. Gratuluję drużynie naprawdę dobrego meczu – mówił Fornalik.

