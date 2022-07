PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Lubin

Zagłębie Lubin pokonało na otwarcie 3. kolejki PKO Ekstraklasy Piast Gliwice 1:0. Jedynego gola w tym spotkaniu zdobył w drugiej części gry Gaprindashvili. Gruzin jednocześnie został antybohaterem Miedziowych otrzymując czerwoną kartkę zaledwie trzy minuty po zdobytym golu za brutalny faul w środku pola.

Zagłębie Lubin wygrało pierwszy mecz w sezonie

Jedynego gola w piątkowym spotkaniu zdobył Gaprindashvili

Piast Gliwice przegrał drugi mecz w sezonie

Pierwsze 45 minut zdecydowanie zawiodło

Piast Gliwice przystąpił do meczu 3. kolejki PKO Ekstraklasy po dwutygodniowej przerwie spowodowanej przełożeniem pojedynku z Rakowem Częstochowa, który występuje w eliminacjach do europejskich pucharów. Gliwiczanie w pierwszym starciu przegrali z Jagiellonią Białystok 0:2. Choć Zagłębie, przed piątkowym spotkaniem rozgrało już dwa mecze, to jednak ich bilans nie był dużo lepszy od podopiecznych Waldemara Fornalika po porażce z Legią Warszawa i remisem ze Śląskiem Wrocław.

Mecz Piasta z Zagłębiem na otwarcie trzeciej kolejki nie przyniósł zbyt wielu wrażeń. Gra toczyła się w bardzo spokojnym tempie, zazwyczaj w środku pola. Gliwiczanie w zasadzie tylko raz zdołali zagrozić bramce strzeżonej przez Bieszczada i na tym ofensywne popisy gospodarzy się skończyly,

Miedziowi, choć z optycznie sprawiali wrażenie drużyny lepszej to z tej przewagi zupełnie nic nie wynikało. Spora przewaga w posiadaniu piłki zupełnie nie przełożyła się na stwarzane sytuacje, dlatego oba zespoły zeszły do szatni przy sprawiedliwym rezultacie 0:0.

Gol, czerwona karka i kilka ciekawych sytuacji po zmianie stron

Druga połowa swoim przebiegiem przypominała długimi fragmentami pierwszą odsłonę gry. Kilkanaście minut po zmianie stron dogodnej okazji nie wykorzystał Starzyński, który znakomicie opanował piłkę w polu karnym, ale jego strzał świetnie obronił Plach. Po chwili kolejną sytuację zmarnowali Miedziowi, których ataki stawały się coraz głośniejsze.

Zagłębie dopięło swego w 61. minucie. Po rzucie rożnym do siatki rywala trafił Gaprindashvili, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym Piasta. Jednak bohater Miedziowych bardzo szybko stał się antybohaterem. Gruzin już trzy minuty później otrzymał czerwoną kartkę za brutalny faul w środku pola.

Te wydarzenia mocno zdeterminowały dalszy przebieg spotkania. Zespół z Dolnego Śląska cofnął się do głębokiej defensywy, a gospodarze ruszyli do zdecydowanych ataków. Piast mimo kilku ciekawych prób nie byli w stanie odmienić losów spotkania. Nie pomogły też zmiany. Ostatecznie Zagłębię Lubin wygrało 1:0 odnosząc pierwsze zwycięstwo w sezonie. Dla gliwiczan była to z kolei druga porażka z rzędu w nowym sezonie.