2022.02.18 Lubin Pilka nozna PKO Ekstraklasa KGHM Zaglebie Lubin - Wisla Plock N/z bramka gol radosc na 1-1 Dolezal Foto Pawel Andrachiewicz / PressFocus 2022.02.18 Lubin Football Polish PKO Ekstraklasa KGHM Zaglebie Lubin - Wisla Plock bramka gol radosc na 1-1 Dolezal Credit: Pawel Andrachiewicz / PressFocus Na zdjęciu: Dolezal cieszący się z kolegami z debiutanckiego gola

Zagłębie Lubin odrobiło z nawiązką straty i ostatecznie pokonało Wisłę Płock 3:1. Dublet ustrzelił nowy nabytek Miedziowych, Martin Dolezal.

Zagłębie Lubin i Wisła Płock grały w piątek o przełamanie i pierwsze ligowe zwycięstwo w rundzie wiosennej

Górą z pojedynku wyszli gospodarze. Dublet dla Miedziowych ustrzelił nowy napastnik – Dolezal. Trzeciego gola zdobył Michał Łakomy, zaś dla Wisły Płock trafił na początku meczu Łukasz Sekulski

Tym samym lubinianie opuścili strefę spadkową – przynajmniej do soboty

Zagłębie odrobiło straty przeciwko Wiśle Płock

Zarówno Zagłębie Lubin, jak i Wisła Płock przed piątkowym spotkaniem nie zaznały smaku ligowego zwycięstwa w 2022 roku. Obie ekipy walczyły zatem o przełamanie, ale dla Miedziowych miało ono większe znaczenie. Trzy punkty oznaczały bowiem wyjście ze strefy spadkowej. Gospodarze nie rozpoczęli jednak dobrze. W jedenastej minucie jeden z obrońców Miedziowych wybił piłkę z własnego pola karnego. Ta, za sprawą Damiana Michalskiego wróciła w szesnastkę, a tam świetnie przyjął ją Łukasz Sekulski. Gracz gości poprawił, po czym uderzył i pokonał Kacpra Bieszczada.

Później to gospodarze przejęli inicjatywę. Wyrównali tuż po upływie półgodziny. Po stracie Jakuba Rzeźniczaka w rajd ruszył Erik Daniel, który uruchomił Kacpra Chodynę. Ten wrzucił do Martina Dolezala, który na raty pokonał Krzysztofa Kamińskiego. Był to debiutancki gol Czecha w barwach Miedziowych. Po zmianie stron snajper dołożył kolejną bramkę. Po świetnym dośrodkowaniu Łukasza Łakomego Czech wygrał pojedynek z Adamem Chrzanowskim i głową wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Łakomy później do ładnej asysty dorzucił też trafienie po rajdzie Patryka Szysza.

W końcówce goście szukali gola kontaktowego, ale nie dopięli swego. Zagłębie zanotowało pierwsze zwycięstwo po serii czterech porażek i wygrzebało się ze strefy spadkowej.