Legia Warszawa w letnim okienku transferowym pozyskała Gil Diasa. Portugalczyk w rozmowie z oficjalną stroną klubową przyznał, że na przeprowadzkę namówił go Yuri Ribeiro.

PressFocus Na zdjęciu: Gil Dias

Yuri Ribeiro załatwił transfer Legii Warszawa

26-letni obrońca namówił na przeprowadzkę do stolicy Gil Diasa

Portugalski skrzydłowy ujawnił kulisy w rozmowie z oficjalną stroną klubową

Gil Dias: Bardzo namawiał mnie, abym podpisał kontrakt z Legią

Po sukcesie, jakim jest awans do fazy grupowej Ligi Konferencji, Legia Warszawa postanowiła wzmocnić skład. W tym celu sprowadziła Gil Diasa. Portugalski skrzydłowy postanowił ujawnić nieznane dotąd kulisy transferu do “Wojskowych”. 27-latek w rozmowie z oficjalną stroną klubową, “Legia.com”, zdradził, że na ten ruch namówił go sam Yuri Ribeiro.

– Jako Portugalczycy trzymamy się razem, spędzamy ze sobą wiele czasu. Yuri jest moim bliskim przyjacielem. Bardzo namawiał mnie, abym podpisał kontrakt z Legią i od pierwszego dnia bardzo mnie wspiera. To samo tyczy się Josue, który jest kapitanem i liderem drużyny. Dzięki ich wsparciu o wiele łatwiej i szybciej było mi się zaaklimatyzować – powiedział Dias.

Gil Dias dotąd rozegrał 13 spotkań w koszulce warszawskiej Legii. Udało mu się nawet raz zaliczyć asystę, a miało to miejsce w spotkaniu Pucharu Polski przeciwko GKS-owi Tychy.

