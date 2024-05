Wybrano najlepszego trenera PKO Ekstraklasy. Wybór mógł być tylko jeden

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Adrian Siemieniec trenerem sezonu w PKO Ekstraklasie

Jagiellonia Białystok rozegrała znakomity sezon i sięgnęła po mistrzostwo Polski. Duża w tym zasługa trenera Adriana Siemieńca, który poukładał zespół stworzony bez wielkich gwiazd. Drużyna imponowała szczególnie w ofensywie zdobywając na przestrzeni 34. kolejek aż 77 goli. Przed rozpoczęciem rozgrywek mało kto spodziewał się, że popularną Jagę może być stać na tak wielki sukces.

Podczas poniedziałkowej Gali Ekstraklasy, Adrian Siemieniec otrzymał nagrodę dla najlepszego trenera sezonu. – Gdy stanąłem na scenie podczas fety na rynku w Białymstoku i stało przede mną kilkanaście tysięcy ludzi stresowałem się mniej niż teraz. Chciałbym zacząć od podziękowań dla mojej rodziny: żony, dzieci, bo to ile dla mnie poświęcają na co dzień… w sporcie są różne chwile, nie zawsze było tak pięknie, a oni są zawsze ze mną. Oczywiście chcę również podziękować wszystkim tym, którzy mi zaufali i dali szansę – przyznał szkoleniowiec Jagiellonii.

– Jednak nie stałbym tutaj, gdyby nie drużyna i sztab. Im też należą się podziękowania. Tak naprawdę to jest ich nagroda. To oni swoją wiarą i swoją postawą, odwagą i pasją, którą prezentowali na co dzień i tym, że ci ludzie we mnie uwierzyli, dokonali czegoś niesamowitego – dodał Adrian Siemieniec.

Przed trenerem oraz całą drużyną Jagiellonii Białystok teraz stoi jeszcze trudniejsze zadanie, jakim będzie rywalizacja w eliminacjach do europejskich pucharów, a także nawiązanie do obecnego sezonu w kolejnej kampanii PKO Ekstraklasy.

