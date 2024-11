Wszołek zaskoczył. Szokujące podsumowanie porażki z Lechem

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Niech sobie myślą, że zagrali super mecz – mówi Wszołek

Legia Warszawa do meczu z Lechem Poznań mogła się pochwalić serią dziewięciu spotkań bez porażki. Dobra passa stołecznego klubu została jednak brutalnie przerwana przez Kolejorza. W hicie 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy podopieczni Goncalo Feio przegrali (2:5).

Gwiazda Legii sfrustrowana. Sprzeczka po meczu

Wojskowi w tym sezonie walczą na kilku frontach, bowiem oprócz gry w lidze, rywalizują również w Pucharze Polski oraz Lidze Konferencji. Przełom października oraz listopada był szczególnie intensywny dla Legii, gdyż przez kilka tygodni grali co trzy dni.

Paweł Wszołek, który był gościem w programie Turbokazak Extra pokusił się o podsumowanie porażki z Lechem. Jego zdaniem głównym czynnikiem kiepskiego wyniku był napięty terminarz, który wymusił na Legii grę co trzy/cztery dni.

– Mieli szczęście, że to był nasz siódmy mecz w okresie, w którym graliśmy co trzy dni. Taka jest prawda. Niech sobie myślą, że zagrali super mecz, ale my mamy swoje do udowodnienia – powiedział Paweł Wszołek, cytowany przez Kamila Kobielskiego z portalu Meczyki.pl.

Legia zrehabilitowała się za porażkę z Lechem w ostatniej kolejce Ekstraklasy. Wojskowi wygrali z Cracovią (3:2), dzięki czemu utrzymali kontakt z czołówką ligi. Obecnie podopieczni Goncalo Feio zajmują 5. miejsce z dorobkiem 28 punktów. Strata do Kolejorza wynosi na chwilę obecną 9 punktów.

W najbliższych tygodniach na Legię ponownie czeka wypełniony terminarz. Wojskowi zmierzą się z Omonią w europejskich pucharach, ze Stalą Mielec i Zagłębiem Lubin w lidze oraz z ŁKS-em Łódź w Pucharze Polski. To wszystko w zaledwie jedenaście dni.