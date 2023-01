Wojciech Bąkowicz dołącza do Goal.pl

Goal.pl Na zdjęciu: Wojciech Bąkowicz

Redakcja Goal.pl ma za sobą bardzo dobry mundial, a nawet cały rok, ale to nie oznacza, że zamierzamy na tym poprzestać. Dlatego 2023 rok zaczynamy od wzmocnienia składu. Miło nam poinformować, że naszym współpracownikiem został Wojciech Bąkowicz. Wojtek, witamy w domu uniwersum polskiej piłki!

Wojtek Bąkowicz w ostatnich latach dał się poznać jako pasjonat, a także ekspert, zwłaszcza w tematyce polskiej piłki ligowej. Planując 2023 rok nie mogliśmy przejść obojętnie obok takiego fachowca. Wojtek oprócz niezaprzeczalnych atutów merytorycznych wyróżnia się świetnym poczuciem humoru. Zresztą, oddajmy głos Wojtkowi, którego poprosiliśmy o kilka słów na przywitanie z Wami.

Śpieszymy poinformować, że o uniwersum polskiej piłki na naszych łamach będzie pisać oraz mówić znany i lubiany @WBakowicz, człowiek, który w tych oparach absurdu orientuje się znakomicie 🤝 A zatem Dzień Dobry, Wojtku 👋 pic.twitter.com/iVSIhZffZq — Goal.pl (@goalpl) January 5, 2023

– Jestem ciężko schorowanym człowiekiem. Jednym z najcięższych moich schorzeń jest… grafomania. A u mnie grafomania wiążę się również ze słowotokiem. Bo lubię powtarzać, że każdy mecz jest, jak dobry wiersz – można go interpretować na różne sposoby. Dlatego też o jesiennym starciu Warty Poznań z Górnikiem Zabrze opowiadałem w samych superlatywach – i mam na to dowody! – a każda usypiająca dawka taktycznych szachów nie jest mi straszna. Cóż, ekipa z Goal.pl postanowiła mnie poniekąd z tego wyleczyć (lub dać ulgę w cierpieniu) i zaproponowała mi współpracę. A że odmawiać pomocy nie umiem, chętnie na tę kurację przystałem. A na poważnie – mam nadzieję, że Państwa nie zawiodę. Postaram się w najbliższej przyszłości o coś fajnego. Bo można opowiadać o rodzimej lidze (i ogólnie o piłeczce) w ciekawy sposób. Nie wiem, czy ja to potrafię, ale, jak z pisaniem, lubię to robić. A jak coś sprawia mi radość, robię to z przyjemnością.

Wojtek Bąkowicz publikuje w Łódzkim Sporcie, w Katowickim Sporcie, a w przeszłości był związany z redakcją iGol.pl. W Goal.pl dał się poznać z dobrej strony, występując w programach na naszym kanale YT. To było jednak tylko preludium do tego, czym Was będzie raczył w najbliższym czasie. Wojtek, dom uniwersum polskiej piłki szeroko otwiera przed Tobą swoje drzwi, czuj się tu jak u siebie.