Właściciel Rakowa nie gryzł się w język po porażce. Zareagował na kiepską formę zespołu

Imago / Natanael Brewczynski Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Raków Częstochowa przegrał 0:3 z Piastem Gliwice

Medaliki opadły z Pucharu Polski

Właściciel klubu na portalu X napisał, że Raków stał się ligowym średniakiem

Raków Częstochowa ligowym średniakiem wg. właściciela klubu

Raków Częstochowa po przerwie zimowej wrócił do rozgrywek w Ekstraklasie, lecz ich wyniki są dalekie od oczekiwań. Podopieczni Dawida Szwargi z czterech meczów wygrali zaledwie jedno spotkanie. Co więcej, we wtorek odpadli z Pucharu Polski, przegrywając aż 0:3 z Piastem Gliwice. Na formę zespołu oraz kiepskie wyniki zareagował Michał Świerczewski. Właściciel klubu umieścił mocny wpis na swoim koncie na portalu X.

– Niestety, staliśmy się ligowym średniakiem. Nie ma sensu się oszukiwać, to nasz najpoważniejszy kryzys od 2016 r. Zebrałem wtedy trochę doświadczeń. Spróbujemy tą sytuacją zarządzić – pisze Michał Świerczewski na portalu X.

Na ten moment Raków pozostał w grze tylko o jedno trofeum. W Ekstraklasie zajmują 6. miejsce z dorobkiem 36 punktów. Strata do liderującej Jagiellonii wynosi tylko sześć oczek, a podopieczni Dawida Szwargi wciąż mają jeden mecz rozegrany mniej. Najbliższe spotkanie w lidze mistrzowie Polski zagrają w niedzielę, a ich rywalem będzie Lech Poznań.