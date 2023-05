PressFocus Na zdjęciu: Wisła Płock - Raków Częstochowa

Wisła Płock na własnym stadionie przegrała 1:2 z Rakowem Częstochowa

Autorem bramki dla gospodarzy był Sekulski, a dwa gole gościom zapewnił Kochergin

Przed ostatnią kolejką wciąż nie znamy trzeciego spadkowicza Ekstraklasy

Vladyslav Kochergin pogrążył Wisłę Płock

Śląsk Wrocław w rozgrywanym po południu meczu z Miedzią Legnica zainkasował trzy punkty (4:2), a to oznaczało, że Wisła Płock musiała wygrać z Rakowem Częstochowa, żeby przed ostatnią kolejką PKO BP Ekstraklasy nie wylądować w strefie spadkowej.

Nafciarze już w 10. minucie rywalizacji objęli prowadzenie za sprawą gola Łukasza Sekulskiego. Podopieczni Marka Saganowskiego do 81. minuty realizowali plan, ale wszystko posypało się w samej końcówce, kiedy to dwukrotnie do siatki trafił Vladyslav Kochergin.

Ukraiński ofensywny pomocnik popisał się dwoma pięknymi bramkami, które pogrążyły Wisłę Płock. Nafciarze tym samym znaleźli się w strefie spadkowej mając oczko straty do Śląska Wrocław oraz Korony Kielce i trzy punkty mniej od Stali Mielec.

Wisła Płock wychodzi na prowadzenie! Łukasz Sekulski idealnie opanował piłkę i pokonał Kacpra Trelowskiego! Pięknym podaniem popisał się Dominik Furman!🍪



📺 Transmisja w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/lN39o1lxF1 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 21, 2023