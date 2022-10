PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź - Zagłębie Lubin

Widzew Łódź wygrał wynikiem 3:0 z Zagłębiem Lubin w spotkaniu w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Widzew zainkasował kolejne trzy punkty

Autorami bramek byli Kreuzriegler, Terpiłowski oraz Hanousek

Drużyna z Łodzi kontynuuje świetną passę i zmierza w górę tabeli

Widzew Łódź na fali, nie dał szans Zagłębiu Lubin

Faworytem tego meczu byli gospodarze, którzy sensacyjnie utrzymują się w czubie Ekstraklasy, a dodatkowo dziś mieli przewagę własnego boiska. Zagłębie Lubin z kolei plasuje się w drugiej części ligowej tabeli i kibice “Miedziowych” liczyli na wywiezienie z Łodzi jakichś punktów. Ostatecznie “Widzewiacy” nie zawiedli, bowiem pokonali swoich rywali rezultatem 3:0.

Lepiej starcie w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpoczął Widzew Łódź. Już w 7. minucie bliski zdobycia pierwszego gola był Bartłomiej Pawłowski, który uderzył w poprzeczkę. Niespełna dziesięć minut później 29-letni ofensywny pomocnik znowu spróbował szczęścia, ale ponownie piłka nie wpadła do siatki. Później strzał z daleka oddał jeszcze Martin Kreuzriegler, lecz na tablicy wyników wciąż mieliśmy 0:0. W 21. minucie meczu wreszcie pokazało się Zagłębie Lubin – najpierw groźne uderzenie ze strony Damjana Bohara, a chwilę później zamieszanie w polu karnym gospodarzy, jednak dwukrotnie na posterunku był Henrich Ravas. Ostatecznie to zawodnicy Widzewa Łódź objęli prowadzenie. Sędzia podyktował rzut karny za zagranie ręką Gurama Giorbelidze. Kacper Bieszczad obronił strzał Marka Hanouska, ale po analizie VAR jedenastka została powtórzona i wykorzystał ją Martin Kreuzriegler. Do przerwy gospodarze prowadzili wynikiem 1:0.

Widzew Łódź fantastycznie rozpoczął drugą połowę spotkania – Henrich Ravas posłał daleką, ale bardzo dokładną piłkę, którą zebrał Jordi Sanchez. Hiszpan posłał idealne podanie, a Ernest Terpiłowski trafił do pustej bramki, czym zmienił wynik meczu na 2:0 dla gospodarzy. W 52. minucie łódzki klub miał okazję na podwyższenie prowadzenia, jednak Kacper Bieszczad obronił groźny strzał Mato Milosa. Piętnaście minut później byliśmy świadkami niesamowitego uderzenia sprzed pola karnego Marka Hanouska, który przemierzył prosto w okienko. Wynik tego pojedynku już się nie zmienił. “Wiedzewiacy” w tym momencie są na czwartym miejscu w tabeli. Widzew Łódź – Zagłębie Lubin 3:0.