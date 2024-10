SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Łukasz Masłowski trafi do Widzewa Łódź

Widzew Łódź już wkrótce być może będzie miał nowego dyrektora sportowego. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, Łukasz Masłowski jest naturalnym kandydatem do przejęcia za stery działu sportowego w zespole z Łodzi. Ceniony dziennikarz jasno wskazuje możliwy powód takiej ewentualnej decyzji architekta ostatnich sukcesów Jagiellonii Białystok.

Jagiellonia będzie miała kłopoty?

– Gdybym miał dziś typować, to Łukasz Masłowski, także ze względów prywatnych, zostanie w przyszłym sezonie dyrektorem Widzewa. Tęsknota za domem może być podpowiedzią dotyczącą tego, do którego klubu trafi – powiedział Tomasz Włodarczyk w programie “Pogadajmy o piłce” na antenie “Meczyków”.

Masłowski w ostatnim czasie intensywnie łączony był z kilkoma klubami z PKO Ekstraklasy, a także spoza Polski. Najnowsze doniesienia mówią jednak o tym, że odmówił on pracy w Rakowie Częstochowa, a coraz mocniej jego usługami interesuje się Legia Warszawa. Niemniej wszystko wskazuje na to, że obecny dyrektor Jagiellonii Białystok pozostanie w klubie do końca sezonu, a później rozstrzygnie się jego przyszłość. Tak więc, być może wróci do Widzewa, z którym związany był w kilku rolach: jako piłkarz oraz dyrektor sportowy.

