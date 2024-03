Wątpliwości przy golu Śląska. Musiał decydować VAR [WIDEO]

Źródło: Goal.pl/Canal Plus

Dwa gole dla Śląska zdobył Leiva

Śląsk został nowym liderem tabeli

Wrocławianie wygrali z Widzewem 2:1

Wątpliwości przy zwycięskiej bramce dla Śląska

Trzeba było wnikliwych powtórek i systemu VAR, by ocenić czy Śląsk Wrocław zdobył prawidłowego gola. Nahuel Leiva wyszedł sam na sam z bramkarzem Widzewa i strzelił bramkę na 2:0.

LEIVA PO RAZ DRUG!I Długo musieliśmy czekać na decyzje VAR, ale ostatecznie @SlaskWroclawPl prowadzi 2:0 🔥



Nie wszyscy są jednak przekonani co do tego, że była to właściwa decyzja. Swoimi wątpliwościami podzielił się chociażby dziennikarz Żelisław Żeżyński.

Czegoś tu nie rozumiem. Skoro czerwona linia przebiega przy prawej nodze Nahuela, to znaczy, że jego lewa noga i bark były dalej od linii bramkowej? pic.twitter.com/1vseLQvZB4 — Żelisław Żyżyński (@ZelekZyzynski) March 2, 2024

Jak się później okazało trafienie to dało gospodarzom wygraną. Łodzian stać było bowiem tylko na kontaktowego gola.

Śląsk ma wielkie powody do radości, bo dzięki wcześniejszej wpadce Jagiellonii Białystok w meczu z Górnikiem Zabrze, wrócił na fotel lidera PKO Ekstraklasy.