SOPA Images Limited/Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković i Artur Boruc

Aleksandar Vuković był gościem Marcina Ryszki w programie “Oko w Oko”

Jednym z tematów rozmowy były relacje byłego trenera Legii Warszawa z Arturem Borucem

Premiera wywiadu na kanale youtubowym kanale Goal.pl w sobotę o godzinie 9:00

Były trener Legii o relacjach z Borucem

Aleksandar Vuković obecnie prowadzi Piasta Gliwice. Serbski szkoleniowiec przez długie lata swojej kariery piłkarskiej, a potem trenerskiej był jednak związany z Legią Warszawa. W stołecznym klubie dużo czasu spędził z Arturem Borucem.

– Artur Boruc jest legendą klubu uwielbianą przez kibiców i to jest oczywiste. Trafił do Legii również za moją sprawą. Miałem bardzo duży wpływ na to, że wrócił do klubu. Wtedy podejmowałem decyzje z ówczesnym dyrektorem i właścicielem na którego bramkarza postawię po odejściu Radka Majeckiego. Artur w swoim pierwszym sezonie pomógł drużynie, zdobył mistrzostwo, bronił na bardzo dobrym poziomie. Drugi sezon zaczął się nieźle. Dobre występy w europejskich pucharach, ale później zaczęły się problemy w lidze. Nastąpił mój powrót. Sytuacja z odsunięciem od drużyny nie pojawiła się z dnia na dzień – powiedział Aleksandar Vuković.

Trener Piasta w dalszej części rozmowy wyjaśnił szczegółowo, dlaczego podjął taką decyzję, jaki moment był przełomowy i jak wyglądały dalsze relacje z byłym bramkarzem reprezentacji Polski. Oprócz tego Vuković odniósł się do gorących tematów i spraw z przeszłości, dotyczących nie tylko Legii Warszawa, ale także swojego życia prywatnego.

Cała rozmowa z Aleksandarem Vukoviciem do obejrzenia na naszym kanale youtube w sobotę o godzinie 9:00.