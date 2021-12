Aleksandar Vuković – nowy-stary trener Legii Warszawa

PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vukovic

Piotr Koźminski z portalu sportowefakty.wp.pl poinformował, że Aleksandar Vuković zostanie nowym trenerem Legii Warszawa. Przybliżamy sylwetkę nowego szkoleniowca mistrzów Polski.

Piotr Koźmiński donosi, że Aleksandar Vuković zostanie nowym trenerem Legii Warszawa, choć do niedawna faworytem do objęcia tego stanowiska był Leszek Ojrzyński

Serb w przeszłości dwukrotnie pracował już dla Wojskowych w roli tymczasowego szkoleniowca, a między kwietniem 2019 a wrześniem 2020 roku był pełnoetatowym trenerem zespołu ze stolicy

Vuković po raz kolejny zostanie trenerem Legii

Jeszcze w niedzielę faworytem do przejęcia zespołu Legii Warszawa był Leszek Ojrzyński. 49-latek obserwował nawet z trybun pojedynek Wisły Płock z Wojskowymi. Przełomowe okazało się jednak skandaliczne zdarzenie, które miało miejsce po meczu. Kibice zaatakowali piłkarzy, których najbliższa przyszłość w klubie z Łazienkowskiej jest nieznana. Niewykluczone, że część z nich wniesie o rozwiązanie kontraktu z winy Legii.

Jak donosi Piotr Koźmiński z portalu sportowefakty.wp.pl, postanowiono jednak po raz kolejny dać szansę Aleksandarowi Vukoviciowi. Za tym pomysłem stoi Radosław Kucharski. Za Serbem przemawia na pewno doświadczenie; w końcu pracował z trzynastoma obecnymi zawodnikami mistrzów Polski. Trener Ojrzyński musiałby za to dopiero uczyć się zespołu i rozgryzać relacje między piłkarzami. Głównym obowiązkiem Vukovicia ma być odbudowanie równowagi mentalnej graczy, do czego również – według włodarzy Legii – nadaje się lepiej niż pierwotny kandydat.

Będzie to kolejne podejście Serba do trenowania Wojskowych. Reprezentował on barwy stołecznego klubu jako piłkarz w latach 2004-2009 i nierozerwalnie się z nim związał. Gdy zakończył karierę zawodniczą, przez pół roku pracował jako asystent trenera w Koronie Kielce, po czym wrócił do Warszawy. Od października 2015 do września 2016 roku był asystentem trenera Wojskowych. Później tymczasowo prowadził drużynę jako pierwszy szkoleniowiec przez tydzień. Kolejne dwa tygodnie w roli krótkofalowego rozwiązania spędził na Łazienkowskiej w sierpniu 2018 roku, a pół roku później otrzymał wreszcie szansę samodzielnego prowadzenia drużyny. Za jego kadencji (od kwietnia 2019 do września 2020 roku), Legia zdobywała średnio 1,82 punktu na spotkanie. W tym okresie Serb poprowadził zespół do mistrzostwa Polski.

Czy kolejny powrót Vukovicia do zespołu ze stolicy okaże się szczęśliwy? Teraz z pewnością czeka go zadanie innego kalibru. Zamiast drużyny walczącej o mistrzostwo zastanie ekipę rozbitą mentalnie, a sportowo znajdującą się w strefie spadkowej. Zadaniem 42-latka będzie zatem poprowadzenie ekipy z powrotem na spokojniejsze wody.

