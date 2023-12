Trener Rakowa po hicie Ekstraklasy: Byliśmy o jedną bramkę lepsi

fot. Imago / Jakub Ziemianin / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Raków Częstochowa podzielił się punktami ze Śląskiem Wrocław (1:1)

Mistrz Polski zaliczył trzeci remis z rzędu w lidze

Na temat niedzielnej potyczki wypowiedział się szkoleniowiec Medalików

Dawid Szwarga podsumował spotkanie Śląsk – Raków

Raków Częstochowa nie zmniejszył straty do Śląska Wrocław. Aktualny mistrz Polski zaprezentował się w pierwszej odsłonie z bardzo dobrej strony. Gorzej wyglądała sytuacja po przerwie.

– Zagraliśmy dobre spotkanie. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę ilość meczów rozegranych przez nas w ostatnim czasie. Potrafiliśmy zepchnąć przeciwnika do obrony niskiej i kreować sytuacje. Niedosytem jest to, że wyjeżdżamy z Wrocławia z jednym punktem. Moim zdaniem byliśmy o jedną bramkę lepsi – mówił Dawid Szwarga na pomeczowej konferencji prasowej.

– Byliśmy groźni także w ataku pozycyjnym. Atak pozycyjny nie jest tylko po to, aby kreować sytuacje, ale też kontrolować mecz i przebywać z piłką na połowie przeciwnika, a także uniemożliwiać przeciwnikowi przechodzenie przez fazy przejściowe. To nam się udawało bardzo dobrze w pierwszej połowie. W drugiej dobrze lub poprawnie – dodał trener Rakowa.

Po dłuższej przerwie do gry w szeregach częstochowian wrócił Stratos Svarnas. Na temat jego występu też kilka zdań wyraził opiekun Czerwono-niebieskich. – Stratos zagrał dobre spotkanie. Były skuteczny w pojedynkach w obronie, oprócz sytuacji bramkowej. Cieszę się, że wrócił do zespołu i jest zdrowy. Cieszy to, że będziemy mogli z niego korzystać – przekonywał Szwarga.