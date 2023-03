Legia Warszawa w piątkowy wieczór odwiedziła Radom, gdzie zmierzyła się z drużyną Mariusza Lewandowskiego. Stołeczna ekipa wygrała po trafieniach Josue i Maciej Rosołka. Co o tym spotkaniu powiedział Kosta Runjaić, trener Wojskowych?

PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

“Nie myśleliśmy o Rakowie”

– Mamy za sobą wymagające spotkanie, z przeciwnikiem, który od pierwszego gwizdka prezentował intensywną grę. Uważam, że odnieśliśmy zasłużoną wygraną – mówił trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić, po piątkowym pojedynku z Radomiakiem Radom w 25. kolejce PKO Ekstraklasy. Legioniści sięgnęli po trzy punkty – wygraną zapewniły im trafienia Josue z rzutu karnego i Macieja Rosołka.

– Koncentrowaliśmy się tylko na starciu z Radomiakiem, chociaż wiele osób już mówiło o tym, co czeka nas po tej potyczce (mecz z Rakowem). Spotkania z takimi rywalami nie należą do najłatwiejszych, jednak sposób, w jaki podeszliśmy do tego pojedynku pokazał, że byliśmy gotowi na zwycięstwo.

– Mamy za sobą serię 15 spotkań bez porażki, a teraz po raz pierwszy w tym sezonie triumfowaliśmy w kolejnych trzech ligowych meczach i znowu zachowaliśmy czyste konto. To dla nas świetny okres. Zawodnicy otrzymają kilka dni odpoczynku i wrócą do zajęć we wtorek.