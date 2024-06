Syn byłej gwiazdy Wisły Kraków podpisał kontrakt z Puszczą Niepołomice

Pressfocus Na zdjęciu: Puszcza Niepołomice

17-letni Maciej Brożek jest w Puszczy od kilku lat. Przed nadchodzącym sezonem został wybrany do przejścia do pierwszego zespołu i właśnie podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt. Oprócz niego, Puszcza, przeniosła do pierwszego zespołu także bramkarza Franciszka Gadowskiego oraz skrzydłowego Szymona Mendalskiego.

“Maciej jest z nami kilka lat. Mamy takich kilku chłopców jak on, którzy będą w orbicie zainteresowań pierwszej drużyny. Dając im profesjonalne kontrakty, chcemy ich scalić z klubem. Fajnie, że będą mogli rywalizować ze starszymi kolegami” – powiedział cytowany przez Gazetę Krakowską prezes Puszczy Jarosław Pieprzyca.

Maciej Brożek

Maciej to środkowy pomocnik. W poprzednim sezonie grał w zespole juniorów młodszych. Zajął z klubem czwarte miejsce w Małopolsce. W 27 meczach zdobył siedem goli. Do swojego dorobku dołożył cztery asysty. W przeszłości występował jeszcze w juniorskich zespołach Garbarnii Kraków i Zieleńczanki.