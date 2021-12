Ekstraklasa: Stokowiec wrócił do pracy w roli trenera

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Stokowiec

Piotr Stokowiec oficjalnie wrócił do pracy w Ekstraklasie. 49-letni szkoleniowiec związał swoją przyszłość z Zagłębiem Lubin.

Zagłębie Lubvin w oficjalnym komunikacie ujawniło personalia nowego/starego trenera

Za wyniki Miedziowych odpowiedzialny będzie Piotr Stokowiec

Doświadczony szkoleniopwiec związał się z Zagłębiem kontraktem do zakończeniu sezonu 2023/2024

Stokowiec wrócił do Zagłębia Lubin

Piotr Stokowiec z klubem z Lubina parafował kontrakt, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2024 roku. W roli trenera Zagłębia zastąpił Dariusza Żurawia, któremu podziękowano za współpracę po sttarciu Miedziowych z Legią Warszawa. Wojskowi wygrali wówczas 4:0.

Stokowiec był jednym z głównych kandydatów do objęcia sterów nad Zagłębiem już od kilku tygodni. Doświadczony trener był jednak także na celowniku władz Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, gdzie pracę stracił z kolei Mariusz Lewandowski.

Przyjęcie oferty od klubu z Lubina przez Stokowca to jednocześnie powrót do przeszłości dla tego trenera. 49-latek prowadził Zagłębie w latach 2014-2017. Wówczas Miedziowi pod wodzą Stokowca między innymi wrócili do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Po zakończeniu współpracy z Zagłębiem pochodzący z Kielc szkoleniowiec związał się z Lechią Gdańsk, gdzie pracował do sierpnia tego roku. Jego miejsce w szeregach Biało-zielonych zajął Tomasz Kaczmarek.

Miedziowi w pierwszych meczach Nowego Roku na pewno będą mieli w planach odskoczenie od strefy spadkowej. Obecnie Zagłębie ma tylko cztery punkty przewagi nad 16. w tabeli PKO Ekstraklasy poznańską Wartą.

Pierwsze spotkanie po zimowej przerwie team z Lubina rozegra 5 lutego. Rywalem Zagłębia będzie Legia Warszawa.

Czytaj więcej: Żuraw zwolniony z Zagłębia. Porażka z Legią gwoździem do trumny

