Stal Mielec sięga po gracza z Finlandii [NASZ NEWS]

Cristian Stavri/Alamy Na zdjęciu: Pyry Hannola

Niedawno dostał kilka nagród

Z informacji goal.pl wynika, że nowym piłkarzem Stali Mielec zostanie Pyry Petteri Hannola. To 23-letni Fin, grający do tej pory w SJK Sejnaoki. W ostatnim ligowym sezonie ten środkowy pomocnik rozegrał 22 mecze, w których zdobył 4 gole i zaliczył 6 asyst. Licząc łącznie ligę i puchary Hannola zaliczył 40 meczów, strzelił 7 goli i miał 12 asyst.



2024 rok był ogólnie bardzo dobry dla niego pod względem indywidualnym. Hannola miał najwięcej asyst w lidze, najczęściej był wybierany graczem kolejki, został też uznany przez TV Ruutu najlepszym piłkarzem i najlepszym pomocnikiem. Jego klub zajął czwarte miejsce w tabeli.

Stal Mielec – podsumowanie rundy jesiennej [WIDEO]

Młodzieżowe mistrzostwo Danii i seniorskie Finlandii

Liczący 185 cm zawodnik urodził się w Rovaniemi i tam zaczynał karierę. Z Rovaniemi Pallosseura trafił do młodzieżego zespołu duńskiego FC Midtjylland (zdobywając mistrzostwo Danii do lat 19). Stamtąd z kolei przeniósł się do HJK Helsinki.



Kolejnym klubem było SJK Sejnaoki, w którym grał do teraz. Hannola ma na koncie mistrzostwo Finlandii z HJK Helsinki, w 2020 roku. Regularnie grał też w reprezentacji Finlandii młodszych kategorii wiekowych. Począwszy od U16 do U21. W sumie w tych kadrach wystąpił 36 razy.

Po liczbach widać, że asysty to jego główna broń. W 122 meczach w barwach Sejnaoki zaliczył ich aż 29. Do tego dorzucił 8 goli. Do Stali Hannola trafi na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu.