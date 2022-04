Pressfocus Na zdjęciu: Stal Mielec - Legia Warszawa

Legia Warszawa ostatni raz wygrała na początku kwietnia. W sobotę sposób na ustępującego mistrza znalazła Stal Mielec, która wygrała u siebie 2:1.

Sobota z Ekstraklasą zakończyła się zwycięstwem Stali z Legią

Pokonanie mistrza Polski sprawiło, że mielczanie mają tyle samo oczek co warszawianie

Zawodnicy Adama Majewskiego oddali się także od strefy spadkowej na siedem punktów

Szybko zaskoczona Legia ponownie przegrała

Stal Mielec w tabeli Ekstraklasy ma kilka punktów przewagi nad strefą spadkową. Mimo tego wiele osób traktuje zespół Adama Majewskiego jako kandydata do spadku. Jego podopieczni chcieli zażegnać te opinię zdobywając punkt/punkty przeciwko Legii, która nie wygrała od 2 kwietnia.

Na pierwszego gola w sobotnim spotkaniu nie trzeba było czekać długo. Niespodziewanie z bramki po pięciu minutach gry cieszyła się Stal. Mielczan w euforię wprawił Krystian Getinger, który zdobył bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego. Piłka miała specyficzny tor lotu, a z pola karnego nie był jej w stanie wybić żaden zawodnik Legii.

Warszawianie także mieli swojego gola. Czekali na niego pół godziny gry. Bramka padła po tym jak Maciej Rosołek wrzucił piłkę w pole karne do Pawła Wszołka, który umieścił ją w siatce. Cztery minuty później wyczyn ten powtórzył Arkadiusz Kasperkiewicz. W tym przypadku podawał Maciej Domański, który zagrywał z rzutu rożnego. Dzięki temu Stal sensacyjnie prowadziła 2:1 do przerwy.

Po zmianie stron to Stal miała jeden strzał i to w dodatku niecelny. Mielczanie mieli jednak inne zadanie. Była nim obrona jakże korzystnego wyniku. Legia dążyła do odwrócenie losów spotkania lecz bezskutecznie. Ustępujący mistrz Polski przegrał z gospodarzami drugi raz w tym sezonie.