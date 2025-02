fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Niedźwiedź vs Siemieniec

Jagiellonia Białystok w pierwszym w tym sezonie meczu przeciwko Stali Mielec była górą, wygrywając dwoma golami. Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między obiema ekipami Żółto-czerwoni byli górą trzykrotnie, raz wygrali mielczanie i jedna potyczka zakończyła się podziałem punktów.

Jak na razie trenerzy Adrian Siemieniec i Janusz Niedźwiedź mieli okazję rywalizować ze sobą dwukrotnie. Raz starcie z udziałem drużyn prowadzonych przez wymienionych szkoleniowców zakończyło się remisem (1:1), a raz lepszy był trener pochodzący z Czeladzi.

Piątkowa potyczka z udziałem Stali i Jagiellonii zacznie zmagania w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 18:00.

Jagiellonia w pogoni za Lechem

Zespół dowodzony przez trenera Janusza Niedźwiedzia do piątkowej potyczki podejdzie, chcąc przerwać serię trzech spotkań bez wygranej. Stal zaliczyła w nich dwie porażki i remis. Ostatni raz wygrała 24 listopada minionego roku, gdy pokonała w roli gościa Radomiak.

Mielczanie na swoim stadionie przyzwyczaili swoich kibiców do tego, że nie przegrywają. Stal jest niepokonana na swojej arenie pięciu starć. Mielecki zespół zaliczył w nich trzy zwycięstwa i dwa podziały punktów. W ostatnim meczu w roli gospodarza w 2024 roku Stal zremisowała z Legią Warszawa (2:2).

Tymczasem drużyna Adriana Siemieńca ma apetyt na to, aby obronić mistrzowski tytuł. Co prawda na razie Jagiellonia jest wiceliderem PKO BP Ekstraklasy, tracącym do pierwszego Lecha Poznań trzy oczka. Niemniej białostoczanie ostatnio nie przegrywają, co można traktować jako dobry prognostyk na przyszłość.

Jagiellonia do piątkowej batalii podejdzie po łatwym zwycięstwie z Radomiakiem (5:0). Zieloni byli tłem dla białostoczan od pierwszych fragmentów rywalizacji. W każdym razie w Białymstoku nikt nie twierdzi, że równie łatwo będzie w Mielcu. Tym bardziej że Jaga chce spokojnie przebrnąć przez mecz bez kontuzji, bo już kilka dni później zacznie zmagania w 2025 roku w europejskich pucharach.

Mecze drużyny Stal Mielec GKS Katowice 1 Stal Mielec 0 Elfsborg 0 Stal Mielec 2 Widzew Łódź 2 Stal Mielec 1 Stal Mielec 2 Legia Warszawa 2 Radomiak 1 Stal Mielec 2 Mecze drużyny Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 5 Radomiak 0 Jagiellonia Białystok 0 Olimpija Lublana 0 Mlada Boleslav 1 Jagiellonia Białystok 0 Puszcza Niepołomice 1 Jagiellonia Białystok 1 Pogoń Szczecin 1 Jagiellonia Białystok 1

Sytuacja kadrowa Stali i Jagiellonii

Gospodarze przystąpią do rywalizacji prawdopodobnie w swoim optymalnym zestawieniu. Tym samym w składzie Stali można spodziewać się takich graczy jak: Robert Dadok, Sergij Krykun czy Ilja Szkurin. Z kolei w szeregach aktualnych mistrzów kraju zabraknie trzech zawodników. Kontuzja eliminuje Adriana Diegueza. Tymczasem z powodu zawieszenia za kartki nie będą mogli wystąpić: Dimitrios Retsos oraz Michal Sacek.

Stal – Jagiellonia: przewidywane składy

Stal – Jagiellonia: przewidywane składy

Stal Mielec Pawel Karmelita Jagiellonia Białystok Rafal Grzyb Stal Mielec Pawel Karmelita 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Rafal Grzyb Rezerwowi 6 Matthew Guillaumier 9 Ravve Assayag 10 Maciej Domański 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jałocha 19 Dawid Tkacz 20 Karol Knap 25 Łukasz Wolsztyński 32 Fryderyk Gerbowski 33 Adrian Bukowski 1 Max Stryjek 5 Cezary Polak 6 Taras Romanczuk 9 Lamine Diaby-Fadiga 21 Darko Churlinov 23 Mikolaj Wasilewski 29 Marcin Listkowski 80 Oskar Pietuszewski 82 Tomás Silva

Stal – Jagiellonia: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Stal Mielec Zawodnik Powrót Marco Ehmann Uraz więzadła krzyżowego Połowa marca 2025

Kontuzje i zawieszenia Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Adrian Dieguez Uraz więzadła Połowa marca 2025

Goście zdecydowanym faworytem

Przed piątkową batalią interesujące jest to, że Jagiellonia brała udział w czterech z ostatnich sześciu spotkań w PKO BP Ekstraklasie, w których pierwsza traciła gola. W związku z tym można rozważyć taki scenariusz w kontekście wariantów na mecz. Jeśli chodzi natomiast o klasyczne rozwiązanie, to typ na wygraną Jagiellonii kształtuje się w wysokości 2.20. Dla porównania ewentualne zwycięstwo Stali wyceniono na 3.20. Remis oszacowano na 3.70 i to najmniej realny scenariusz według ekspertów bukmacherskich.

Stal Mielec Jagiellonia Białystok 3.20 3.70 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 lutego 2025 00:01 .

Szanse na zwycięstwo Stal Mielec W W R P W P ? 29.2 % Remis 26.9 % Jagiellonia Białystok R W R P R W ? 43.8 %

