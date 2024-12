ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Śląsk Wrocław

19 milionów złotych dla Śląska Wrocław od miasta

Śląsk Wrocław jest w dramatycznej sytuacji. Właściwie według wielu można powiedzieć, że wciąż aktualny wicemistrz Polski jest już jedną nogą w Betclic 1. lidze. Osiem punków straty do bezpiecznej pozycji, zero perspektyw, fatalna gra, brak trenera i problemy w zarządzaniu. To tylko część kłopotów klubu, który był jeszcze kilka miesięcy temu na dobrej drodze do wyjścia na prostą.

Co więc zrobić, aby poprawić sytuację Śląska? Z odpowiedzią przychodzi miasto Wrocław. Według informacji przekazanych przez Łukasza Gikiewicza na platformie X (dawniej Twitter), w nowym roku Śląsk Wrocław zostanie dofinansowany przez miasto na kwotę aż 19 milionów złotych. To olbrzymia suma pieniędzy, która przekazana przez władze miasta na rzecz klubu sportowego, który jest bardzo słabo zarządzany i właściwie – jak mówi wielu kibiców i ekspertów – jest przepalarnią pieniędzy wzbudza wielkie kontrowersje.

Przestrzelisz z transferami, oferujesz krocie w kontraktach piłkarzom, którzy nie nadają się na ten poziom, co prywatny klub wpędziłoby w ogromne kłopoty?



Spoko, miasto zawsze chętnie naprawi Twe błędy. Teraz to Śląsk na pewno będzie potęgą. https://t.co/HzFWSX2xwi — Przemek Langier (@plangier) December 16, 2024

Wydaje się więc, że sytuacja wizerunkowa Śląska Wrocław i miasta w najbliższym czasie ulegnie kolejnemu pogorszeniu. Jeśli chodzi zaś o sportowe aspekty to lepiej chyba nie będzie, a przynajmniej nie w najbliższym czasie, bo każdy szkoleniowiec odmawia podjęcia się misji ratowania klubu, o czym więcej piszemy TUTAJ.