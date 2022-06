PressFocus Na zdjęciu: Ivan Djurdjević

Śląsk Wrocław ogłosił w czwartek nazwisko następcy Piotra Tworka. Nowym szkoleniowcem drużyny z Dolnego Śląska będzie Ivan Djurdjević, który ostatnio z powodzeniem pracował w Chrobrym Głogów.

Ivan Djurdjević został nowym trenerem Śląska Wrocław

Z klubem podpisał dwuletnią umowę

Razem z Djurdjeviciem do sztabu pierwszego zespołu dołączyło trzech innych trenerów

Ivan Djurdjević trenerem Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław przed tygodniem poinformowało o rozstaniu z trenerem Piotrem Tworkiem, który pracował we Wrocławiu zaledwie od 9 marca. Praca i wyniki uzyskane przez szkoleniowca nie zadowoliły władz wrocławskiego klubu, które podjęły decyzję o przystąpieniu do kolejnego sezonu z nowym trenerem na pokładzie.

Misję poprowadzenia drużyny od sezonu 2022/23 otrzymał Ivan Djurdjević. 45-latek podpisał ze Śląskiem umowę do 30 czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia jej o kolejnych 12 miesięcy. Razem z nim do sztabu szkoleniowego pierwszego zespołu dołączyli Maciej Stachowiak, Marcin Dymkowski (jako asystenci) oraz Mariusz Bołdyn (jako trener bramkarzy).

Dla Djurdjevicia jest to powrót do Ekstraklasy, w której w 2018 roku miał okazję prowadzić drużynę Lecha Poznań. Od sezonu 2019/20 prowadził pierwszoligowego Chrobrego Głogów, którego w zakończonym niedawno sezonie doprowadził do finału baraży o awans do Ekstraklasy. Ostatecznie zespół z Dolnego Śląska musiał uznać w nich wyższość Korony Kielce.

– Dziękuję zarządowi i dyrektorowi sportowemu za zaufanie. W rozmowach, które przeprowadziliśmy, znaleźliśmy wspólny język. Chcielibyśmy przezwyciężyć ten trudny dla klubu moment i obudzić śpiącego giganta. Mój zespół musi być agresywny, szybki, sprytny i zawsze walczyć o zwycięstwo – powiedział Djurdjević, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

