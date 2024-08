Jesper Karlstroem dzisiaj na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do Udinese Calcio. W mediach społecznościowych zawodnika pożegnał Bartosz Salamon. "Tracimy w szatni niesamowitego zawodnika i wielkiego lidera" - napisał.

SOPA Images / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Salamon

Salamon żegna Karlstroma w mediach społecznościowych

Lech Poznań dzisiaj oficjalnie potwierdził, że Jesper Karlstroem na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do Udinese Calcio. Trenerem ekipy z Serie A jest Kosta Runjaić, który jeszcze w poprzednim sezonie prowadził Legię Warszawa, a od początku przygotowań do tego sezonu pracuje we Włoszech.

Transfer Szweda wywołał spore zainteresowanie wśród kibiców Kolejorza, bowiem 29-latek przez ostatnie sezony był ważnym ogniwem zespołu z Poznania i jednym z liderów szatni. Taki obrót sytuacji, w momencie, gdy Lech jest w dość trudnym położeniu jest dla wielu kibiców mocno kontrowersyjny. M.in. w tym temacie warto przeczytać komentarz Damiana Smyka.

O tym, jak ważnym w zespole zawodnikiem był Karlstroem świadczy chociażby fakt, że w swoich mediach społecznościowych pomocnika ze Skandynawii pożegnał Bartosz Salamon. Doświadczony defensor Lecha w kilku konkretnych słowach podziękował byłemu koledze z zespołu za współpracę.

– Tracimy niesamowitego gracza i wielkiego lidera w szatni. Zasługujesz na tę szansę bracie, to była przyjemność gościć Cię w naszym klubie przez tak długi czas, teraz pokażesz swoją wartość również w dużej lidze, Serie A! Smutno mi, bo będziemy tęsknić na boisku, ale też się cieszę, bo jako przyjaciel życzę Ci wszystkiego najlepszego – napisał na Instagramie Salamon.

