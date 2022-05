fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Legia Warszawa zgodnie z planem zaprezentowała oficjalnie nowego trenera. Został nim Kosta Runjaić, który na pierwszej konferencji prasowej imponował pewnością siebie, przekonując, że wierzy w swoje umiejętności.

Legia Warszawa przedstawiła mediom nowego trenera w trakcie konferencji prasowej

Kosta Runjaić wyjaśnił, dlaczego podjął się wyzwania prowadzenia Wojskowych

5-latek związał się z Wojskowymi umową do końca czerwca 2024 roku

Runjaić zaczął nową przygodę w Ekstraklasie

Legia Warszawa ma za sobą bardzo nieudany sezon. Wojskowi zakończyli zmagania ligowe w trakcie kampanii 2021/2022 na dziesiątej pozycji, legitymując się dorobkiem 43 punktów. Celem przed nowym trenerem ma być przywrócenie drużyny na szczyt.

– Na pewno było więcej ludzi na podziękowaniu w Pogoni Szczecin niż tutaj. Czas pokaże, czy to dobry, czy zły sygnał. Mam za sobą pierwsze bardzo dobre rozmowy. Cieszę się, że jestem tutaj z Wami. Wolę mniej mówić, a moją pracę niech weryfikują czyny – mówił Kosta Runjaić w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej.

– Wielu ludzi pytało mnie, dlaczego ja tutaj idę? Dlatego że to duży klub, mogący pochwalić się bogatą historią i tradycjami. To tłumaczy moją decyzję. Spoglądając na sytuację w tabeli widać, że coś jest nie tak, skoro Legia przegrywa 50 procent meczów. Co było, to było. Najważniejsze jest, że ja podjąłem swoją decyzję, że chce tu być. Teraz musimy wspólnie przemyśleć, kto dołączy do mojego sztabu i będzie ze mną współpracować – kontynuował nowy opiekun Wojskowych.

– Wszystkie nie jest złe. Będę miał zadanie, aby odbudować zespół. Miałem w przeszłości różne doświadczenie i wyzwania. Myślę, że z tym też sobie poradzę. Wszystko jest przygotowane, a w następny dzień będziemy musieli wejść w detale współpracy w tym klubie. Ja jestem świadomy oczekiwań względem mnie – przekonywał szkoleniowiec stołecznej ekipy.

Runjaić został zapytany wprost, jak długo trwały rozmowy z władzami Legii w sprawie objęcia sterów nad tą drużyną. Niemiec nie ukrywał, że negocjacje nie trwały długo.

– Już po pierwszej rozmowie czułem dobrą chemię, że możemy dobrze współpracować. Po pierwszej rozmowie myślę, że pojawił się sygnał, że to może być to – rzekł Runjaić.

Nowy sezon PKO Ekstraklasy zacznie się 15-16 lipca. W połowie czerwca zawodnicy Legii Warszawa mają natomiast wrócić do treningów.

