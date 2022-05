PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Legia Warszawa oficjalnie poinformowała, że nowym trenerem stołecznej drużyny został Kosta Runjaić. Niemiecki szkoleniowiec podpisał kontrakt do końca sezonu 2023/24.

Kosta Runjaić został nowym trenerem Legii Warszawa

Niemiec podpisał ze stołecznym klubem dwuletnią umowę

Poprzednim klubem trenera była Pogoń Szczecin

Kosta Runjaić na ratunek warszawskiej Legii

Kosta Runjaić w ostatnich pięciu latach prowadził z sukcesami Pogoń Szczecin, z którą od trzech lat zawsze zajmował miejsce na podium PKO Ekstraklasy. Przed objęciem Portowców niemiecki szkoleniowiec prowadził między innymi Darmstadt oraz Duisburg na zapleczu Bundesligi. W tym roku trener będzie obchodził swoje 20-lecie pracy na ławce trenerskiej.

– Wybór nowego trenera to jedno z moich ważniejszych zadań, jakie miałem do zrealizowania w klubie w roli dyrektora sportowego. Ta decyzja była odpowiednio przeanalizowana, poparta uprzednią analizą wszystkich kandydatów według moich kryteriów. Znamy jego metody pracy, wymagania wobec zespołu, a także jego plan rozwoju. Decyzja miała zdecydowanie charakter racjonalny, a nie emocjonalny. Postaramy się, aby miał jak najlepsze warunki do pracy. Teraz dział sportowy wraz z nowym sztabem szkoleniowym postara się wyprowadzić zespół z kryzysu – przyznał dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.

