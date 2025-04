Kolendowicz ocenił mecz Pogoni z Rakowem. “Daliśmy kibicom prezent na święta”

Pogoń Szczecin wygrała 1:0 z Rakowem Częstochowa w hitowym meczu 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Szkoleniowiec gospodarzy - Robert Kolendowicz - ocenił sobotnie zawody podczas konferencji prasowej. - To było spotkanie wagi ciężkiej - przyznał.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Kolendowicz - trener Pogoni Szczecin

Robert Kolendowicz: To było spotkanie wagi ciężkiej

Pogoń Szczecin pokonała Rakowa Częstochowa 1:0 w meczu 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Portowców od 16. minuty grała w przewadze po tym, jak czerwoną kartkę za brutalny faul otrzymał Erick Otieno. Jedyną bramkę w tej potyczce zdobył Linus Wahlqvist, który wpisał się na listę strzelców w 37. minucie i tym samym zapewnił wygraną gospodarzom. Szkoleniowiec drużyny Dumy Pomorza – Robert Kolendowicz – wziął udział w konferencji prasowej, podczas której ocenił sobotnie zawody.

– Chciałbym powiedzieć kilka słów odnośnie do tego meczu. To bez wątpienia było spotkanie wagi ciężkiej. Spotkały się dwie najlepiej punktujące drużyny w tym roku. Wagę pojedynku było widać od początku. Cieszę, się, że zakończyliśmy niechlubną serię z Rakowem. Z tego jestem zadowolony. Jestem dumny z mojego zespołu. Nasze podejście oraz gotowość do tego spotkania było fenomenalne – powiedział Robert Kolendowicz, cytowany przez oficjalną stronę internetową Pogoni Szczecin.

– Czerwona kartka oczywiście ułatwiła nam zadanie, choć gdyby jej nie było, to Rakowowi i tak byłoby ciężko z nami wygrać. Wielkie uznanie także dla naszych fanów, bo stadion nas niósł. Uważam, że sprawiliśmy kibicom ogromną radość. Daliśmy im taki prezent na święta. Myślę, że cały Szczecin jest dzisiaj radosny. Przed chwilą sprawdzaliśmy stan zdrowia zawodników. Jest okej. Są mikrourazy, ale nic niestandardowego – dodał trener ekipy Portowców, która w tym momencie zajmuje 4. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy.