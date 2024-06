fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jakub Piotrowski

Legia wzmacnia drugą linię

Legia Warszawa zakończyła ligowy sezon na trzecim miejscu w tabeli. Mimo awansu do europejskich pucharów, ten rezultat traktuje się w klubie jako rozczarowanie. Znów nie udało się nawiązać walki o mistrzostwo Polski, co dla Wojskowych jest podstawowym celem w każdym roku. Media sugerują, że letnie okienko w Legii będzie bardzo pracowite, tak aby zmaksymalizować szanse na osiągnięcie sukcesu. Zespół Goncalo Feio ma zostać poważnie wzmocniony jakościowymi zawodnikami.

Nieoficjalnie wiadomo, że do Legii latem dołączy Claude Goncalves. Swego czasu na konferencji prasowej Jacek Zieliński zapowiedział, że stołeczny klub sprowadza piłkarza, którym interesował się już wcześniej. Ma nim zostać Claude Goncalves, któremu w czerwcu wygaśnie umowa z Łudogorcem Razgrad.

30-letni Portugalczyk to defensywny pomocnik, który w Legii ma zastąpić Bartosza Slisza. Dla Łudogorca grał od 2021 roku, dzieląc szatnię z Jakubem Piotrowskim. Reprezentant Polski wychwala nowy nabytek warszawskiego klubu.

– To zawodnik, który bardzo dobrze czuje się wypełniając obowiązki na pozycji numer 6. Dzięki temu piłkarze, którzy grają wyżej, mają więcej swobody. Dobrze się z nim gra. Właśnie tak było w moim przypadku. Na boisku rozumieliśmy się bardzo dobrze, uzupełnialiśmy się. Potrafi się obrócić z piłką i przetransportować ją wyżej. Może warunki fizyczne tego nie pokazują, ale to zawodnik grający bardzo twardo. Nie chcę tu za dużo mówić, myślę, że obroni się na boisku, że pokaże swoje zalety. A poza boiskiem to bardzo fajny człowiek. Mieliśmy świetne relacje – zdradza Piotrowski w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”.