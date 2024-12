Rekordowa kasa dla Lecha, duże straty Śląska. W Ekstraklasie gra się o miliony

Piotr Front/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Jeszcze w sezonie 2022/23 spółka Ekstraklasa wypłaciła klubom 240 mln zł. W poprzednim sezonie pula nagród wzrosła do 280 mln zł (+17%).

Przyjmując, że kwota do wypłaty dla klubów nie zmieni się, model podziału środków będzie wyglądał tak:

50% kwota stała, dzielona równo na 18 zespołów, jest, w tym sezonie wyniesie ok. 7.8 mln zł

33.5% to środki wypłacane w zależności od wyników na boisku: 18.5% to kwota za miejsce w tabeli na koniec rozgrywek (różnica między pozycjami w tym sezonie to 303 tys. zł), 14% jest dzielone pomiędzy pucharowiczów, 1% to parachute payments, czyli znana z Premier League kwota dla drużyn, które spadają z ligi. Ma ona na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji wynikających z braku milionów z praw telewizyjnych w następnym sezonie, które kluby spędzą na zapleczu Ekstraklasy. Środków nie dostają beniaminkowie , więc w przypadku zajęcia jednego z trzech najniższych miejsc Lechia nie dostanie tej kwoty (niecały milion zł),



14% to ranking historyczny, który obejmuje 5 ostatnich sezonów,

Pozostałe 2.5% to nagrody wypłacane w ramach Pro Junior System. Tutaj należy pamiętać, że jeśli zespół spadnie z ligi, otrzymuje jedynie połowę środków z PJS, a druga część trafia do Fundacji Ekstraklasy.

Kluby muszą też pamiętać o wypełnieniu limitu minut młodzieżowców, bo w innym przypadku będą musiały zapłacić karę w odpowiedniej wysokości:

3 mln zł – jeśli młodzieżowcy rozegrają mniej niż 1.000 minut,

2 mln zł – jeśli rozegrają od 1.000 do 1.999 minut,

1 mln zł – jeśli rozegrają od 2.000 do 2.499 minut;

0.5 mln zł – jeśli rozegrają od 2.500 do 2.999 minut.

Po 18 z 34 kolejek już trzy zespoły wypełniły regulaminowy limit: Korona Kielce, Zagłębie Lubin i Lech Poznań, jednak patrząc na wyniki pozostałych drużyn można zakładać, że co najmniej próg 2.500 minut osiągnie każdy zespół.

Minuty młodzieżowców (wliczane do pułapu 3000) w sezonie 24/25 (52,9% sezonu = 1 588min):

KOR 3873

ZAG 3285

LPO 3099

LGD 2413

RCZ 2198

STM 2189

JAG 2035

PIA 1923

WID 1876

POG 1865

RAD 1837

PUN 1723

MOT 1620

ŚLĄ 1526

CRA 1424

GKS 1324

GÓR 1215

LEG 1102 — EkstraStats (@EkstraStats) December 16, 2024

Zgodnie z harmonogramem wypłat, do klubów trafiły już dwie transze – obie na połowę kwoty stałej, która w poprzednim sezonie wyniosła dokładnie 7.878.965 zł. W styczniu zostanie rozliczony ranking historyczny, który wygląda następująco:

Zatem przed rozpoczęciem rundy wiosennej do klubów trafi 64% całej kwoty do wypłacenia przez spółkę – ok. 180 mln zł.

Szczególnie dla beniaminków środki z Ekstraklasy są bardzo atrakcyjne. W poprzednim sezonie do Motoru Lublin, Lechii Gdańsk i GKS-u Katowice popłynęły łącznie 4 mln zł. Po awansie sam Motor za ranking historyczny i część stałą otrzyma do stycznia dwa razy więcej (8 mln zł).

Do wypłacenia wciąż pozostaje 100 mln zł, czyli 36% całości. Wszystko rozstrzygnie się na boisku, gdzie w zależności do wyników Ekstraklasa wypłaci wyższe środki.

Gdyby na koniec sezonu tabela Ekstraklasy już się nie zmieniła, takie środki trafiłyby do klubów:

Z powyższych obliczeń wynika, że (w przypadku utrzymania prowadzenia w tabeli) do Lecha Poznań trafią rekordowe środki. Jeszcze nikt nie otrzymał ponad 35 mln zł od Ekstraklasy w jednym sezonie. Na tę kwotę składa się:

3.5 mln zł za ranking historyczny,

7.8 mln zł kwoty stałej,

5.5 mln zł za miejsce w tabeli,

15.7 mln zł premii za mistrzostwo,

3.25 mln zł za 1. miejsce w PJS.

Największe dodatnie różnice w stosunku do poprzedniego sezonu zanotuje (oprócz beniaminków) wspomniany już Lech Poznań i Raków Częstochowa. Z kolei z największym deficytem budżetowym będzie musiał zmierzyć się Śląsk Wrocław, który oprócz oczywistych konsekwencji spadku do niższej ligi otrzyma z Ekstraklasy o 15.5 mln zł mniej niż w sezonie 2023/24. Rok temu wrocławianie zdobyli wicemistrzostwo Polski, co wiązało się z wysokimi środkami od spółki zarządzającej ligą oraz startem w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

Pieniądze można zarobić też dzięki stawianiu na młodych zawodników. Tak wygląda aktualna klasyfikacja programu Pro Junior System:

Zaznaczone pierwsze siedem miejsc wiąże się z dodatkową premią:

1. miejsce: 3.25 mln zł brutto

2. miejsce: 2.25 mln zł brutto

3. miejsce: 1.75 mln zł brutto

4. miejsce: 1.25 mln zł brutto

5. miejsce: 750 tys. zł brutto

6. miejsce: 500 tys. zł brutto

7. miejsce: 250 tys. zł brutto

Każde miejsce w tabeli jest wyceniane na ok. 302 tys. zł. Dodatkowe prawie 40 mln zł trafi do czterech pucharowiczów lub, jak w przypadku poprzedniego sezonu i Wisły Kraków, do trzech pucharowiczów, a “zaoszczędzone” środki wrócą do ogólnej puli.

Jak widzicie warto zimą sięgnąć do kieszeni i zainwestować we wzmocnienia zespołu albo wstrzymać się ze sprzedażą najlepszych zawodników. Premie dla pucharowiczów zdecydowanie są tego warte, a przecież otwierają też drogę do europejskich pucharów – wielkiej przygody i kolejnych środków, tym razem od UEFA i z kolejnych dni meczowych.