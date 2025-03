Raków wykupi gwiazdora? Prezes zabrał głos

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Obidziński

Raków gotowy na wykup Brunesa?

Raków Częstochowa bardzo dobrze radzi sobie w tym sezonie. Ostatnie zwycięstwa, w tym m.in. to nad Legią Warszawa pozwoliło zespołowi Marka Papszuna wskoczyć na fotel lidera tabeli PKO Ekstraklasy i wiele wskazuje na to, że przynajmniej miejsce medalowe jest już dla Medalików praktycznie zaklepane.

Duża w tym zasługa dobrej formy kilku graczy. Jednym z nich jest Jonatan Braut Brunes. Norweski napastnik miał bardzo przeciętne wejście do zespołu spod Jasnej Góry, ale z czasem zdecydowanie lepiej się zaaklimatyzował i stał się ważną postacią zespołu Marka Papszuna. Potwierdzają to liczby i doniesienia o chęci wykupu snajpera przez Raków. Jakiś czas temu jako pierwszy informował o tym na naszych łamach Piotr Koźmiński, o czym więcej można przeczytać TUTAJ, a teraz niejako potwierdza to prezes Piotr Obidziński w rozmowie z kanałem “Na Wylot”.

WIDEO: Irytujące zachowanie piłkarzy i trenerów w Ekstraklasie

– Oczywiście nie mogę ujawniać szczegółów umów. Natomiast kwoty, które pojawiają się w mediach, gdzieś tam oscylują wokół tej sytuacji. […] W zależności od wyniku tych negocjacji będziemy podejmować decyzje. Mamy jeszcze na to czas. Wierzmy wszyscy w to, że będzie dalej pokazywał pewność siebie i umiejętności. Głęboko wierzę w to, że wtedy będziemy go kupować – powiedział sternik Rakowa Częstochowa.

