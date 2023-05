PressFocus Na zdjęciu: Raków Czestochowa

Raków w niedzielę został mistrzem Polski

Filmy z udziałem piłkarzy Rakowa świętujących tytuł obiegły media społecznościowe

Wojciech Cygan skomentował świętowanie mistrzostwa w zajeździe

Cygan zaprasza wszystkich kibiców na wielką fetę

Raków Częstochowa mistrzem Polski mógł zostać kilka godzin wcześniej, ale dość niespodziewanie przegrał z Koroną Kielce i musiał czekać na wynik spotkania w Szczecinie. Tam z pomocą przyszła Pogoń, która ograła Legię, dzięki czemu losy tytułu rozstrzygnęły się na trzy kolejki przed końcem sezonu.

Piłkarze Rakowa postanowili świętować swój sukces w drodze powrotnej do Częstochowy, gdy dowiedzieli się o swoim sukcesie. Filmy z tego wydarzenia obiegły media społecznościowe i spotkały się z dość uszczypliwymi komentarzami.

Do tych zajść odniósł się przewodniczący Rady Nadzorczej Rakowa Wojciech Cygan, którego cytuje Sebastian Staszewski. – Dlaczego mistrzostwo świętowaliśmy w zajeździe przy drodze do Częstochowy? To była spontaniczna akcja związana z tym, że piłkarze byli przed autokarami kibiców. Zależało nam na tym, żeby przyśpieszyć przejazd kibiców i opóźnić nasz, więc piłkarze zajechali do zajazdu pod Częstochową. A tam wyglądało to tak, jak wyglądało… Prawdziwa feta będzie 27 maja. I jeżeli ktoś z Warszawy, Poznania czy innego miasta w Polsce chce z nami świętować, to zapraszamy.

